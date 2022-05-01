США - Норвегия 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
24 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Норвегия, которое состоится 24 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Норвегия
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Петтер Торесен
История личных встреч
|29.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|1 : 2
|13.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 9
|02.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 2
|1 : 2
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа C. Тур 2
|4 : 2
|18.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа A. Тур 2
|6 : 1
|12.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 3
|9 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Германия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|9
|5
|Словакия
|6
|9
|6
|Франция
|6
|5
|7
|Италия
|6
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|6
|16
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Чехия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|США
|5
|10
|5
|Латвия
|6
|8
|6
|Норвегия
|6
|5
|7
|Австрия
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|1