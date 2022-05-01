17:45 ()
Свернуть список

США - Норвегия 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
24 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
США
Норвегия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Норвегия, которое состоится 24 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      США
      Норвегия
      Главные тренеры
      США Дэвид Куинн
      Норвегия Петтер Торесен
      История личных встреч
      29.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Норвегия1 : 2США
      13.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Норвегия3 : 9США
      02.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 2 Норвегия1 : 2США
      02.05.2011 ЧМ-2011 Группа C. Тур 2 США4 : 2Норвегия
      18.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа A. Тур 2 США6 : 1Норвегия
      12.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. Тур 3 США9 : 1Норвегия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария6 18
      2
      1/4 финала
      		Германия6 15
      3
      1/4 финала
      		Канада5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия6 9
      6 Франция6 5
      7 Италия6 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан6 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия6 16
      2
      1/4 финала
      		Швеция6 15
      3
      1/4 финала
      		Чехия5 10
      4
      1/4 финала
      		США5 10
      5 Латвия6 8
      6 Норвегия6 5
      7 Австрия6 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания6 1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close