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Швеция - Латвия 24 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
24 Мая 2022 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
Швеция
Латвия

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Латвия, которое состоится 24 Мая 2022 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швеция
      Латвия
      Главные тренеры
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      Латвия Харийс Витолиньш
      История личных встреч
      10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Швеция3 : 2Латвия
      20.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швеция5 : 4Латвия
      17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала Швеция3 : 2Латвия
      11.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Швеция2 : 0Латвия
      06.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. Тур 1 Швеция2 : 1 ОТЛатвия
      04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 3 Латвия1 : 8Швеция
      15.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. Тур 3 Швеция5 : 3Латвия
      15.12.2013 Универсиада Группа A. Тур 3 Швеция2 : 5Латвия
      15.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. Тур 7 Швеция4 : 0Латвия
      14.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. Тур 1 Швеция4 : 2Латвия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Швейцария6 18
      2
      1/4 финала
      		Германия6 15
      3
      1/4 финала
      		Канада5 12
      4
      1/4 финала
      		Дания5 9
      5 Словакия6 9
      6 Франция6 5
      7 Италия6 1
      8
      Зона вылета
      		Казахстан6 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/4 финала
      		Финляндия6 16
      2
      1/4 финала
      		Швеция6 15
      3
      1/4 финала
      		Чехия5 10
      4
      1/4 финала
      		США5 10
      5 Латвия6 8
      6 Норвегия6 5
      7 Австрия6 4
      8
      Зона вылета
      		Великобритания6 1

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