Финляндия - Чехия 24 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
24 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа B
0'
20'
40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Чехия, которое состоится 24 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Чехия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Кари Ялонен
История личных встреч
|07.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 3
|28.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 1 Б
|16.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 3 Б
|13.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 2
|03.06.2021
|ЧМ-2021
|1/4 финала
|1 : 0
|12.05.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|1 : 2
|13.02.2021
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 2 Б
|17.12.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 3
|07.11.2020
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 2
|08.02.2020
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|6
|18
| 2
1/4 финала
|Германия
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Канада
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|5
|9
|5
|Словакия
|6
|9
|6
|Франция
|6
|5
|7
|Италия
|6
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|6
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|6
|16
| 2
1/4 финала
|Швеция
|6
|15
| 3
1/4 финала
|Чехия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|США
|5
|10
|5
|Латвия
|6
|8
|6
|Норвегия
|6
|5
|7
|Австрия
|6
|4
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|6
|1