Бостон Селтикс - Майами Хит прямая трансляция 24.05.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
24 Мая 2022 года в 03:30 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал - Восток. 4-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Майами Хит, которое состоится 24 Мая 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал - Восток. 4-й матч, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|22.05.2022
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|103 : 109
|20.05.2022
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|102 : 127
|18.05.2022
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|118 : 107
|31.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 106
|01.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 92
|05.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|78 : 95
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 129
|09.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 130
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 107
|28.09.2020
|НБА - плей-офф
|Финал - Восток
|125 : 113
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс97 : 132
Филадельфия Сиксерс
4
2
669
619
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс116 : 100
Чикаго Буллз
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз96 : 98
Даллас Маверикс
4
2
628
594
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз106 : 114
Мемфис Гриззлиз
4
2
688
655
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз102 : 98
Денвер Наггетс
4
1
590
550
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс109 : 115
Финикс Санз
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE2
| Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс89 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс109 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс103 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс108 : 116
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс107 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс95 : 108
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс109 : 81
Милуоки Бакс
4
3
739
684
SFE1
| Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит106 : 92
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс99 : 79
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс116 : 108
Майами Хит
Майами Хит120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс90 : 99
Майами Хит
4
2
631
585
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW2
| Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз116 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз142 : 112
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз134 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз110 : 96
Мемфис Гриззлиз
2
4
662
666
SFW1
| Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз121 : 114
Даллас Маверикс
Финикс Санз129 : 109
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс103 : 94
Финикс Санз
Даллас Маверикс111 : 101
Финикс Санз
Финикс Санз110 : 80
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс113 : 86
Финикс Санз
Финикс Санз90 : 123
Даллас Маверикс
3
4
731
753
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FE
| Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит118 : 107
Бостон Селтикс
Майами Хит102 : 127
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс103 : 109
Майами Хит
Бостон Селтикс24.05
Майами Хит
Майами Хит26.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс28.05
Майами Хит
Майами Хит30.05
Бостон Селтикс
2
1
329
337
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FW
| Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз112 : 87
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 117
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс100 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс25.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз27.05
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс29.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз31.05
Даллас Маверикс
3
0
347
304