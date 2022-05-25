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Оренбург - Уфа 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
25 Мая 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Уфа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Уфа, которое состоится 25 Мая 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Уфа
      Уфа
      Главные тренеры
      Чехия Марцел Личка
      Россия Алексей Борисович Стукалов
      История личных встреч
      23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Оренбург1 : 4Уфа
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Оренбург0 : 0Уфа
      31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Уфа1 : 2Оренбург
      18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа0 : 2Оренбург
      24.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Оренбург1 : 0Уфа
      17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Оренбург1 : 1Уфа
      25.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа1 : 0Оренбург
      14.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 32 Уфа1 : 0Оренбург
      16.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 14 Оренбург0 : 0Уфа
      04.10.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье Тур 22 Уфа0 : 3Оренбург
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Оренбург» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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