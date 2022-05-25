Оренбург - Уфа 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
25 Мая 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Уфа, которое состоится 25 Мая 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 2
|24.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
|17.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|25.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
|14.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 32
|1 : 0
|16.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|0 : 0
|04.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|Тур 22
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Оренбург» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.