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Швеция - Канада 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
26 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/4 финала
Швеция
Канада

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Канада, которое состоится 26 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швеция
      Канада
      Главные тренеры
      Швеция Юхан Гарпенлёв
      Канада Клод Жюльен
      История личных встреч
      16.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/4 финала Швеция2 : 0Канада
      17.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Канада3 : 1Швеция
      10.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Канада0 : 2Швеция
      21.05.2017 ЧМ-2017 Финал Канада1 : 2 БШвеция
      19.05.2016 ЧМ-2016 1/4 финала Канада6 : 0Швеция
      06.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. Тур 4 Швеция4 : 6Канада
      18.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. Тур 6 Канада3 : 2 ОТШвеция
      23.02.2014 Олимпийские игры 2014 Финал Швеция0 : 3Канада
      16.05.2013 ЧМ-2013 1/4 финала Канада2 : 3 БШвеция
      09.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. Тур 4 Швеция0 : 3Канада
      Турнирная таблица
      1/4 финала
      Метка
      QF2
      		 Германия
      Чехия
      		26.05
      QF4
      		 Швеция
      Канада
      		26.05
      QF1
      		 Швейцария
      США
      		26.05
      QF3
      		 Финляндия
      Словакия
      		26.05
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		28.05
      SF2
      		28.05
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		29.05
      Финал
      Метка
      F1
      		29.05

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