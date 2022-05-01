Швеция - Канада 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
26 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/4 финала
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Канада, которое состоится 26 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Канада
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
|Клод Жюльен
История личных встреч
|16.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/4 финала
|2 : 0
|17.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|3 : 1
|10.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|0 : 2
|21.05.2017
|ЧМ-2017
|Финал
|1 : 2 Б
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|6 : 0
|06.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 4
|4 : 6
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 6
|3 : 2 ОТ
|23.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Финал
|0 : 3
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|2 : 3 Б
|09.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 4
|0 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF2
| Германия
Чехия
|26.05
QF4
| Швеция
Канада
|26.05
QF1
| Швейцария
США
|26.05
QF3
| Финляндия
Словакия
|26.05
1/2 финала
|Метка
SF1
|28.05
SF2
|28.05
За 3-е место
|Метка
F3
|29.05
Финал
|Метка
F1
|29.05