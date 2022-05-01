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Швейцария - США 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
26 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/4 финала
Швейцария
США

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - США, которое состоится 26 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швейцария
      США
      Главные тренеры
      Швейцария Патрик Фишер
      США Дэвид Куинн
      История личных встреч
      14.05.2015 ЧМ-2015 1/4 финала США3 : 1Швейцария
      10.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. Тур 2 США3 : 2Швейцария
      18.05.2013 ЧМ-2013 1/2 финала Швейцария3 : 0США
      15.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 7 США5 : 2Швейцария
      09.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. Тур 3 Швейцария5 : 3США
      24.02.2010 Олимпийские игры 2010 1/4 финала США2 : 0Швейцария
      16.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа A. Тур 1 США3 : 1Швейцария
      04.05.2009 ЧМ-2009 Группа Е. Тур 3 США3 : 4 ОТШвейцария
      Турнирная таблица
      1/4 финала
      Метка
      QF2
      		 Германия
      Чехия
      		26.05
      QF4
      		 Швеция
      Канада
      		26.05
      QF1
      		 Швейцария
      США
      		26.05
      QF3
      		 Финляндия
      Словакия
      		26.05
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		28.05
      SF2
      		28.05
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		29.05
      Финал
      Метка
      F1
      		29.05

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