Финляндия - Словакия 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
26 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/4 финала
0'
20'
40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Словакия, которое состоится 26 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Словакия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|18.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/2 финала
|2 : 0
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|6 : 2
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|2 : 4
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 6
|0 : 5
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 5
|3 : 0
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|4 : 3
|04.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 2
|2 : 0
|06.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 2
|1 : 0
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. Тур 2
|2 : 1
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. Тур 2
|5 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF2
| Германия
Чехия
|26.05
QF4
| Швеция
Канада
|26.05
QF1
| Швейцария
США
|26.05
QF3
| Финляндия
Словакия
|26.05
1/2 финала
|Метка
SF1
|28.05
SF2
|28.05
За 3-е место
|Метка
F3
|29.05
Финал
|Метка
F1
|29.05