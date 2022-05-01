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Химки - СКА-Хабаровск 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Мая 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Химки
СКА-Хабаровск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - СКА-Хабаровск, которое состоится 28 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      СКА-Хабаровск
      Хабаровск
      Главные тренеры
      Россия Сергей Николаевич Юран
      Россия Алексей Николаевич Поддубский
      История личных встреч
      25.05.2022 Россия - Переходные матчи Переходные матчи СКА-Хабаровск1 : 0Химки
      05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 16 СКА-Хабаровск1 : 1Химки
      24.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 33 СКА-Хабаровск0 : 1Химки
      06.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 15 Химки0 : 0СКА-Хабаровск
      09.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 Химки0 : 0СКА-Хабаровск
      23.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 СКА-Хабаровск1 : 1Химки
      06.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 СКА-Хабаровск4 : 0Химки
      08.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 15 Химки0 : 2СКА-Хабаровск
      01.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 40 СКА-Хабаровск2 : 1Химки
      12.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Химки2 : 1СКА-Хабаровск

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