Химки - СКА-Хабаровск 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Мая 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - СКА-Хабаровск, которое состоится 28 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|25.05.2022
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 0
|05.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 16
|1 : 1
|24.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 33
|0 : 1
|06.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 15
|0 : 0
|09.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|0 : 0
|23.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|1 : 1
|06.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|4 : 0
|08.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 15
|0 : 2
|01.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 40
|2 : 1
|12.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 27
|2 : 1