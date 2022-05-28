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Уфа - Оренбург 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
28 Мая 2022 года в 16:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Уфа
Оренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Оренбург, которое состоится 28 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уфа
      Уфа
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      Россия Алексей Борисович Стукалов
      Чехия Марцел Личка
      История личных встреч
      25.05.2022 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Оренбург2 : 2Уфа
      23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Оренбург1 : 4Уфа
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Оренбург0 : 0Уфа
      31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Уфа1 : 2Оренбург
      18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа0 : 2Оренбург
      24.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Оренбург1 : 0Уфа
      17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Оренбург1 : 1Уфа
      25.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа1 : 0Оренбург
      14.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 32 Уфа1 : 0Оренбург
      16.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 14 Оренбург0 : 0Уфа

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