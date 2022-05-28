Уфа - Оренбург 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
28 Мая 2022 года в 16:00 (+03:00). Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Оренбург, которое состоится 28 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Марцел Личка
История личных встреч
|25.05.2022
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|2 : 2
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 2
|24.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
|17.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|25.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 0
|14.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 32
|1 : 0
|16.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 14
|0 : 0