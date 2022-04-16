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Динамо-Брест - БАТЭ 28 Мая прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
28 Мая 2022 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Динамо-Брест
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - БАТЭ, которое состоится 28 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо-Брест
      Брест
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      БеларусьАлександр Михайлов
      История личных встреч
      25.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 БАТЭ0 : 2Динамо-Брест
      20.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Динамо-Брест0 : 0БАТЭ
      05.12.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ4 : 2Динамо-Брест
      26.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 25 БАТЭ2 : 4Динамо-Брест
      24.05.2020 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 0 ДВДинамо-Брест
      20.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Динамо-Брест1 : 3БАТЭ
      25.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Динамо-Брест1 : 1БАТЭ
      14.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 3 БАТЭ0 : 1Динамо-Брест
      31.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Динамо-Брест1 : 3БАТЭ
      19.05.2018 Кубок Беларуси Финал БАТЭ2 : 3Динамо-Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск1061314-101963,3
      4 Динамо Мн953111-61866,7
      5 Шахтёр С943210-51555,6
      6 Славия-Мозырь942314-101451,9
      7 Слуцк834111-91354,2
      8 Неман934212-111348,1
      9 Ислочь933313-121244,4
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Белшина924310-131037,0
      12 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      13 Витебск91449-15725,9
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М91266-17518,5
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест90457-15414,8
      16
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3

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