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Шахтёр С - Витебск 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
28 Мая 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Шахтёр С
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Витебск, которое состоится 28 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      БеларусьЕвгений Чернухин
      История личных встреч
      23.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Витебск1 : 2Шахтёр С
      12.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С2 : 0Витебск
      12.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Шахтёр С5 : 0Витебск
      10.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Витебск0 : 0Шахтёр С
      21.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Шахтёр С4 : 0Витебск
      26.05.2019 Кубок Беларуси Финал Витебск0 : 2Шахтёр С
      12.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Витебск1 : 0Шахтёр С
      31.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С2 : 1Витебск
      07.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Витебск2 : 1Шахтёр С
      22.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Витебск1 : 2Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск1061314-101963,3
      4 Динамо Мн953111-61866,7
      5 Шахтёр С943210-51555,6
      6 Славия-Мозырь942314-101451,9
      7 Слуцк834111-91354,2
      8 Неман934212-111348,1
      9 Ислочь933313-121244,4
      10 Гомель831410-111041,7
      11 Белшина924310-131037,0
      12 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      13 Витебск91449-15725,9
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М91266-17518,5
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест90457-15414,8
      16
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3

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