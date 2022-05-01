Финляндия - США 28 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
28 Мая 2022 года в 14:20 (+03:00). ЧМ-2022, 1/2 финала
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - США, которое состоится 28 Мая 2022 года в 14:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
США
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|16.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 1
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 1
|13.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|15.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|6 : 2
|18.05.2017
|ЧМ-2017
|1/4 финала
|0 : 2
|09.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 3
|3 : 2
|01.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 1
|5 : 1
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 6
|3 : 1
|22.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|За 3-е место
|0 : 5
|19.05.2013
|ЧМ-2013
|За 3-е место
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF2
| Германия
Чехия
|1 : 4
QF4
| Швеция
Канада
|3 : 4 ОТ
QF1
| Швейцария
США
|0 : 3
QF3
| Финляндия
Словакия
|4 : 2
1/2 финала
|Метка
SF2
| Финляндия
США
|28.05
SF1
| Канада
Чехия
|28.05
За 3-е место
|Метка
F3
|29.05
Финал
|Метка
F1
|29.05