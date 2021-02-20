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Спартак М - Динамо М 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
29 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Кубок России, Финал
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак М
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 29 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, Финал, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      Италия Паоло Ваноли
      Германия Сандро Шварц
      История личных встреч
      06.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
      16.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Спартак М2 : 2Динамо М
      13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 2Спартак М
      20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
      21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М1 : 1Динамо М
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М0 : 0Динамо М
      10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М0 : 1Спартак М
      25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М2 : 1Динамо М
      13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Спартак М0 : 1Динамо М
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка
      A08
      		 Динамо М
      Нижний Новгород
      		3 : 0
      A06
      		 Алания
      Арсенал
      		1 : 0
      A04
      		 Сочи
      ЦСКА
      		1 : 2
      A01
      		 Спартак М
      Кубань
      		6 : 1
      A03
      		 Локомотив М
      Енисей
      		0 : 4
      A02
      		 Рубин
      Ротор
      		2 : 1
      A07
      		 Балтика
      Чайка
      		3 : 0
      A05
      		 Зенит
      КАМАЗ
      		6 : 0
      1/4 финала
      Метка
      QF4
      		 Балтика
      Динамо М
      		1 : 1 4 : 5
      QF3
      		 Енисей
      Рубин
      		3 : 1
      QF2
      		 Алания
      Зенит
      		2 : 2 6 : 5
      QF1
      		 ЦСКА
      Спартак М
      		0 : 1
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Динамо М
      Алания
      		3 : 0
      SF2
      		 Спартак М
      Енисей
      		3 : 0
      Финал
      Метка
      F1
      		 Спартак М
      Динамо М
      		29.05

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