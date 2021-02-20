Спартак М - Динамо М 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
29 Мая 2022 года в 17:00 (+03:00). Кубок России, Финал
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 29 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, Финал, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Сандро Шварц
История личных встреч
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 2
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 0
|10.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|25.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1
|13.05.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|1 : 2
A01
| Спартак М
Кубань
|6 : 1
A03
| Локомотив М
Енисей
|0 : 4
A02
| Рубин
Ротор
|2 : 1
A07
| Балтика
Чайка
|3 : 0
A05
| Зенит
КАМАЗ
|6 : 0
1/4 финала
|Метка
QF4
| Балтика
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
QF3
| Енисей
Рубин
|3 : 1
QF2
| Алания
Зенит
|2 : 2 6 : 5
QF1
| ЦСКА
Спартак М
|0 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Динамо М
Алания
|3 : 0
SF2
| Спартак М
Енисей
|3 : 0
Финал
|Метка
F1
| Спартак М
Динамо М
|29.05