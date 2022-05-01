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Мексика - Нигерия 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
29 Мая 2022 года в 03:08 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Мексика
Нигерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Нигерия, которое состоится 29 Мая 2022 года в 03:08 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мексика
      Нигерия
      Главные тренеры
      АргентинаХерардо Мартино
      История личных встреч
      04.07.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика4 : 0Нигерия
      06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Мексика0 : 0Нигерия
      01.06.2013 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2013 Мексика2 : 2Нигерия

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