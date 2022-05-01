Мексика - Нигерия 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
29 Мая 2022 года в 03:08 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Нигерия, которое состоится 29 Мая 2022 года в 03:08 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Нигерия
Главные тренеры
|Херардо Мартино
История личных встреч
|04.07.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|0 : 0
|01.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|2 : 2