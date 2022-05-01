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Сент-Этьен - Осер 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
29 Мая 2022 года в 20:00 (+03:00). Франция - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч
Сент-Этьен
Осер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Осер, которое состоится 29 Мая 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Переходные матчи, Переходные матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сент-Этьен
      Сент-Этьен
      Осер
      Осер
      Главные тренеры
      Франция Паскаль Дюпра
      Франция Жан-Марк Фурлан
      История личных встреч
      26.05.2022 Франция - Переходные матчи Переходные матчи Осер1 : 1Сент-Этьен
      01.02.2017 Кубок Франции 1/16 финала Осер3 : 0 ДВСент-Этьен
      25.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 25 Осер0 : 0Сент-Этьен
      01.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 9 Сент-Этьен1 : 1Осер
      09.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 30 Осер2 : 2Сент-Этьен
      20.11.2010 Франция - Лига 1 Тур 14 Сент-Этьен1 : 1Осер
      09.11.2010 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Осер2 : 0Сент-Этьен
      31.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 22 Осер1 : 0Сент-Этьен
      19.09.2009 Франция - Лига 1 Тур 6 Сент-Этьен1 : 1Осер
      23.05.2009 Франция - Лига 1 Тур 37 Осер1 : 0Сент-Этьен

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