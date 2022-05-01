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АЗ Алкмар - Витесс 29 Мая прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
29 Мая 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций - финал. 2-й матч
АЗ Алкмар
Витесс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Витесс, которое состоится 29 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций - финал. 2-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Витесс
      Арнем
      Главные тренеры
      Нидерланды Паскаль Янсен
      Германия Томас Леч
      История личных встреч
      26.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Витесс0 : 0АЗ Алкмар
      07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
      01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Витесс2 : 2АЗ Алкмар
      22.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 0Витесс
      26.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 АЗ Алкмар0 : 0Витесс
      18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар4 : 3Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс34 83
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен34 81
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд34 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте34 68
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар34 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс34 51
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт34 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен34 41
      9 Камбюр34 39
      10 Валвейк34 38
      11 НЕК Неймеген34 38
      12 Гронинген34 36
      13 Гоу Эхед Иглс34 36
      14 Спарта34 35
      15 Фортуна34 35
      16
      Стыковая зона
      		Хераклес34 34
      17
      Зона вылета
      		Виллем II34 33
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле34 27

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