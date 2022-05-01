21:18 ()
Свернуть список

Энергетик-БГУ - Славия-Мозырь 29 Мая прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
29 Мая 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Энергетик-БГУ
Славия-Мозырь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Славия-Мозырь, которое состоится 29 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Главные тренеры
      Беларусь Павел Петрович Родненок
      Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович
      История личных встреч
      20.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Энергетик-БГУ2 : 3Славия-Мозырь
      26.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Славия-Мозырь2 : 3Энергетик-БГУ
      28.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Славия-Мозырь2 : 1Энергетик-БГУ
      26.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Энергетик-БГУ5 : 0Славия-Мозырь
      15.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Славия-Мозырь2 : 2Энергетик-БГУ
      05.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Энергетик-БГУ1 : 2Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск1061314-101963,3
      4 Динамо Мн953111-61866,7
      5 Шахтёр С943210-51555,6
      6 Ислочь1043316-141550,0
      7 Слуцк935113-111451,9
      8 Славия-Мозырь942314-101451,9
      9 Неман934212-111348,1
      10 Гомель932412-131140,7
      11 Белшина924310-131037,0
      12 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      13 Витебск91449-15725,9
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М101278-20516,7
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест90457-15414,8
      16
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close