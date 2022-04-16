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Неман - Белшина 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
29 Мая 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 10-й тур
Неман
Белшина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Белшина, которое состоится 29 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Неман
      Гродно
      Белшина
      Бобруйск
      Главные тренеры
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      История личных встреч
      25.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Белшина0 : 1Неман
      10.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Неман1 : 1Белшина
      28.07.2018 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина3 : 1Неман
      10.09.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Неман1 : 0Белшина
      07.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Белшина1 : 1Неман
      15.08.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Белшина0 : 0Неман
      25.04.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Неман1 : 3Белшина
      29.11.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Неман5 : 2Белшина
      19.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Белшина1 : 3Неман
      09.08.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Неман1 : 1Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ862016-42083,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ961218-81970,4
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск1061314-101963,3
      4 Динамо Мн953111-61866,7
      5 Шахтёр С943210-51555,6
      6 Ислочь1043316-141550,0
      7 Слуцк935113-111451,9
      8 Славия-Мозырь942314-101451,9
      9 Неман934212-111348,1
      10 Гомель932412-131140,7
      11 Белшина924310-131037,0
      12 Торпедо-БелАЗ82246-11833,3
      13 Витебск91449-15725,9
      14
      Стыковая зона
      		Днепр М101278-20516,7
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест90457-15414,8
      16
      Зона вылета
      		Арсенал100464-14413,3

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