21:18 ()
Свернуть список

Гран-при Монако прямая трансляция 29 мая 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Городская трасса Монте-Карло (Монте-Карло, Монако)
Этап 7, Монте-Карло, Монако. Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
29 Мая 2022 года в 16:00 (+03:00)

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Монако - Гонка, которое состоится 29 мая 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 07, оно проводится в стране Монако. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
2 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
3 Мексика Серхио Перес Red Bull
4 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
5 Великобритания Ландо Норрис McLaren
6 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
7 Испания Фернандо Алонсо Alpine
8 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
9 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
10 Франция Эстебан Окон Alpine
11 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
12 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
13 Дания Кевин Магнуссен Haas
14 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
15 Германия Мик Шумахер Haas
16 Таиланд Александер Албон Williams
17 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
18 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
19 Канада Николас Латифи Williams
20 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close