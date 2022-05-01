Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
29 Мая 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атланта Юнайтед - Коламбус Крю, которое состоится 29 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Юнайтед
Атланта
Коламбус Крю
Коламбус
Главные тренеры
|Гонсало Пинеда
|Калеб Портер
История личных встреч
|08.08.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|24.07.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|08.11.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|22.07.2020
|MLS - Высшая лига футбола
|Группа E
|0 : 1
|15.09.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|31.03.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|19.08.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|14.06.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|27.10.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Предварительный раунд
|0 : 0 1 : 3
|02.07.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|13
|26
|2
|Остин
|13
|24
|3
|Филадельфия Юнион
|13
|24
|4
|Нью-Йорк Сити
|12
|23
|5
|Даллас
|13
|22
|6
|Реал Солт-Лейк
|13
|22
|7
|Орландо Сити
|13
|21
|8
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|20
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|20
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|20
|11
|Цинциннати
|13
|19
|12
|Нэшвилл
|13
|19
|13
|Хьюстон Динамо
|13
|18
|14
|Миннесота Юнайтед
|13
|18
|15
|Колорадо Рэпидз
|13
|18
|16
|Шарлотт
|13
|16
|17
|Атланта Юнайтед
|12
|16
|18
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|15
|19
|Интер Майами
|13
|15
|20
|Портленд Тимберс
|14
|15
|21
|Ди-Си Юнайтед
|12
|14
|22
|Сан-Хосе Эртквейкс
|13
|14
|23
|Сиэтл Саундерс
|11
|13
|24
|Коламбус Крю
|12
|13
|25
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|13
|26
|Торонто
|13
|12
|27
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|11
|28
|Чикаго Файр
|13
|11