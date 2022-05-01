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Нью-Йорк Ред Буллз - Ди-Си Юнайтед 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США), вместимость: 25189
29 Мая 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди-Си Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Ред Буллз - Ди-Си Юнайтед, которое состоится 29 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Харрисон, Нью-Джерси, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон
      Ди-Си Юнайтед
      Вашингтон
      Главные тренеры
      АвстрияГерхард Штрубер
      СШАЧад Эштон (и.о.)
      История личных встреч
      28.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
      12.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 1Ди-Си Юнайтед
      26.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Нью-Йорк Ред Буллз
      13.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед0 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
      03.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз0 : 1Ди-Си Юнайтед
      30.09.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз0 : 0Ди-Си Юнайтед
      22.08.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 2Нью-Йорк Ред Буллз
      16.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед3 : 3Нью-Йорк Ред Буллз
      27.08.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Йорк Ред Буллз1 : 0Ди-Си Юнайтед
      26.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед0 : 1Нью-Йорк Ред Буллз
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес13 26
      2 Остин13 24
      3 Филадельфия Юнион13 24
      4 Нью-Йорк Сити12 23
      5 Даллас13 22
      6 Реал Солт-Лейк13 22
      7 Орландо Сити13 21
      8 Клёб де Фут Монреаль13 20
      9 Лос-Анджелес Гэлакси13 20
      10 Нью-Йорк Ред Буллз13 20
      11 Цинциннати13 19
      12 Нэшвилл13 19
      13 Хьюстон Динамо13 18
      14 Миннесота Юнайтед13 18
      15 Колорадо Рэпидз13 18
      16 Шарлотт13 16
      17 Атланта Юнайтед12 16
      18 Нью-Инглэнд Революшн12 15
      19 Интер Майами13 15
      20 Портленд Тимберс14 15
      21 Ди-Си Юнайтед12 14
      22 Сан-Хосе Эртквейкс13 14
      23 Сиэтл Саундерс11 13
      24 Коламбус Крю12 13
      25 Спортинг Канзас-Сити14 13
      26 Торонто13 12
      27 Ванкувер Уайткэпс12 11
      28 Чикаго Файр13 11

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