Интер Майами - Портленд Тимберс 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
29 Мая 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Портленд Тимберс, которое состоится 29 Мая 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Интер Майами (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Портленд Тимберс
Портленд
Главные тренеры
|Фил Невилл
|Джованни Саваресе
История личных встреч
|04.10.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|13
|26
|2
|Остин
|13
|24
|3
|Филадельфия Юнион
|13
|24
|4
|Нью-Йорк Сити
|12
|23
|5
|Даллас
|13
|22
|6
|Реал Солт-Лейк
|13
|22
|7
|Орландо Сити
|13
|21
|8
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|20
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|20
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|20
|11
|Цинциннати
|13
|19
|12
|Нэшвилл
|13
|19
|13
|Хьюстон Динамо
|13
|18
|14
|Миннесота Юнайтед
|13
|18
|15
|Колорадо Рэпидз
|13
|18
|16
|Шарлотт
|13
|16
|17
|Атланта Юнайтед
|12
|16
|18
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|15
|19
|Интер Майами
|13
|15
|20
|Портленд Тимберс
|14
|15
|21
|Ди-Си Юнайтед
|12
|14
|22
|Сан-Хосе Эртквейкс
|13
|14
|23
|Сиэтл Саундерс
|11
|13
|24
|Коламбус Крю
|12
|13
|25
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|13
|26
|Торонто
|13
|12
|27
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|11
|28
|Чикаго Файр
|13
|11