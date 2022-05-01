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Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 18467
29 Мая 2022 года в 04:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 29 Мая 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг Канзас-Сити
      Канзас-Сити
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Главные тренеры
      СШАПитер Джозеф Вермес
      ИталияВанни Сартини
      История личных встреч
      03.04.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 0Спортинг Канзас-Сити
      21.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Раунд плей-ин Спортинг Канзас-Сити3 : 1Ванкувер Уайткэпс
      18.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Спортинг Канзас-Сити
      16.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити3 : 0Ванкувер Уайткэпс
      27.07.2020 MLS - Высшая лига футбола 1/8 финала Спортинг Канзас-Сити0 : 0 3 : 1Ванкувер Уайткэпс
      01.03.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 3Спортинг Канзас-Сити
      14.07.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 3Спортинг Канзас-Сити
      19.05.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити1 : 1Ванкувер Уайткэпс
      18.10.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 4Спортинг Канзас-Сити
      21.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити6 : 0Ванкувер Уайткэпс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес13 26
      2 Остин13 24
      3 Филадельфия Юнион13 24
      4 Нью-Йорк Сити12 23
      5 Даллас13 22
      6 Реал Солт-Лейк13 22
      7 Орландо Сити13 21
      8 Клёб де Фут Монреаль13 20
      9 Лос-Анджелес Гэлакси13 20
      10 Нью-Йорк Ред Буллз13 20
      11 Цинциннати13 19
      12 Нэшвилл13 19
      13 Хьюстон Динамо13 18
      14 Миннесота Юнайтед13 18
      15 Колорадо Рэпидз13 18
      16 Шарлотт13 16
      17 Атланта Юнайтед12 16
      18 Нью-Инглэнд Революшн12 15
      19 Интер Майами13 15
      20 Портленд Тимберс14 15
      21 Ди-Си Юнайтед12 14
      22 Сан-Хосе Эртквейкс13 14
      23 Сиэтл Саундерс11 13
      24 Коламбус Крю12 13
      25 Спортинг Канзас-Сити14 13
      26 Торонто13 12
      27 Ванкувер Уайткэпс12 11
      28 Чикаго Файр13 11

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