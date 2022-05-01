Чехия - США 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
29 Мая 2022 года в 15:20 (+03:00). ЧМ-2022, За 3-е место
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - США, которое состоится 29 Мая 2022 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
США
Главные тренеры
|Кари Ялонен
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 1
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|3 : 2 Б
|23.09.2016
|Кубок Мира
|Группа A
|4 : 3
|19.05.2016
|ЧМ-2016
|1/4 финала
|1 : 2 Б
|17.05.2015
|ЧМ-2015
|За 3-е место
|3 : 0
|22.05.2014
|ЧМ-2014
|1/4 финала
|3 : 4
|19.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|1/4 финала
|5 : 2
|11.05.2011
|ЧМ-2011
|1/4 финала
|4 : 0
|01.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа B. Тур 3
|4 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF2
| Германия
Чехия
|1 : 4
QF4
| Швеция
Канада
|3 : 4 ОТ
QF1
| Швейцария
США
|0 : 3
QF3
| Финляндия
Словакия
|4 : 2
1/2 финала
|Метка
SF2
| Финляндия
США
|4 : 3
SF1
| Канада
Чехия
|6 : 1
За 3-е место
|Метка
F3
| Чехия
США
|29.05
Финал
|Метка
F1
| Финляндия
Канада
|29.05