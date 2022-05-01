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Финляндия - Канада 29 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
29 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Финал
Финляндия
Канада

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Канада, которое состоится 29 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Финляндия
      Канада
      Главные тренеры
      Финляндия Юкка Ялонен
      Канада Клод Жюльен
      История личных встреч
      18.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Финляндия4 : 1Канада
      06.06.2021 ЧМ-2021 Финал Финляндия2 : 3 ОТКанада
      01.06.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада2 : 3 БФинляндия
      26.05.2019 ЧМ-2019 Финал Канада1 : 3Финляндия
      10.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Финляндия3 : 1Канада
      12.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Канада1 : 5Финляндия
      21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала Канада1 : 0Финляндия
      12.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия4 : 3Канада
      16.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада5 : 2Финляндия
      22.05.2016 ЧМ-2016 Финал Финляндия0 : 2Канада
      Турнирная таблица
      1/4 финала
      Метка
      QF2
      		 Германия
      Чехия
      		1 : 4
      QF4
      		 Швеция
      Канада
      		3 : 4 ОТ
      QF1
      		 Швейцария
      США
      		0 : 3
      QF3
      		 Финляндия
      Словакия
      		4 : 2
      1/2 финала
      Метка
      SF2
      		 Финляндия
      США
      		4 : 3
      SF1
      		 Канада
      Чехия
      		6 : 1
      За 3-е место
      Метка
      F3
      		 Чехия
      США
      		29.05
      Финал
      Метка
      F1
      		 Финляндия
      Канада
      		29.05

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