Финляндия - Канада 29 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
29 Мая 2022 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2022, Финал
0'
20'
40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Канада, которое состоится 29 Мая 2022 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Канада
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Клод Жюльен
История личных встреч
|18.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|Финал
|2 : 3 ОТ
|01.06.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 3 Б
|26.05.2019
|ЧМ-2019
|Финал
|1 : 3
|10.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 1
|12.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|1 : 5
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|1 : 0
|12.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 3
|16.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|5 : 2
|22.05.2016
|ЧМ-2016
|Финал
|0 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF2
| Германия
Чехия
|1 : 4
QF4
| Швеция
Канада
|3 : 4 ОТ
QF1
| Швейцария
США
|0 : 3
QF3
| Финляндия
Словакия
|4 : 2
1/2 финала
|Метка
SF2
| Финляндия
США
|4 : 3
SF1
| Канада
Чехия
|6 : 1
За 3-е место
|Метка
F3
| Чехия
США
|29.05
Финал
|Метка
F1
| Финляндия
Канада
|29.05