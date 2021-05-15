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Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 30 Мая прямая трансляция

Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США), вместимость: 30510
30 Мая 2022 года в 01:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес Гэлакси - Остин, которое состоится 30 Мая 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лос-Анджелес Гэлакси
      Лос-Анджелес
      Остин
      Остин
      Главные тренеры
      СШАГрег Ванни
      СШАДжош Вольфф
      История личных встреч
      09.05.2022 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Остин0 : 1Лос-Анджелес Гэлакси
      27.09.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Остин2 : 0Лос-Анджелес Гэлакси
      15.05.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Лос-Анджелес Гэлакси2 : 0Остин
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк14 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин13 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Нью-Йорк Ред Буллз14 23
      9 Нэшвилл14 22
      10 Орландо Сити14 21
      11 Лос-Анджелес Гэлакси13 20
      12 Цинциннати14 19
      13 Хьюстон Динамо14 18
      14 Миннесота Юнайтед14 18
      15 Колорадо Рэпидз14 18
      16 Интер Майами14 18
      17 Шарлотт13 16
      18 Коламбус Крю13 16
      19 Атланта Юнайтед13 16
      20 Нью-Инглэнд Революшн13 16
      21 Торонто14 15
      22 Портленд Тимберс15 15
      23 Ди-Си Юнайтед13 14
      24 Ванкувер Уайткэпс13 14
      25 Сан-Хосе Эртквейкс14 14
      26 Сиэтл Саундерс11 13
      27 Спортинг Канзас-Сити15 13
      28 Чикаго Файр14 11

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