Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 30 Мая прямая трансляция
Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США), вместимость: 30510
30 Мая 2022 года в 01:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес Гэлакси - Остин, которое состоится 30 Мая 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Остин
Остин
Главные тренеры
|Грег Ванни
|Джош Вольфф
История личных встреч
|09.05.2022
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|27.09.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|15.05.2021
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|14
|29
|2
|Нью-Йорк Сити
|13
|26
|3
|Даллас
|14
|25
|4
|Реал Солт-Лейк
|14
|25
|5
|Филадельфия Юнион
|14
|25
|6
|Остин
|13
|24
|7
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|23
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|23
|9
|Нэшвилл
|14
|22
|10
|Орландо Сити
|14
|21
|11
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|20
|12
|Цинциннати
|14
|19
|13
|Хьюстон Динамо
|14
|18
|14
|Миннесота Юнайтед
|14
|18
|15
|Колорадо Рэпидз
|14
|18
|16
|Интер Майами
|14
|18
|17
|Шарлотт
|13
|16
|18
|Коламбус Крю
|13
|16
|19
|Атланта Юнайтед
|13
|16
|20
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|16
|21
|Торонто
|14
|15
|22
|Портленд Тимберс
|15
|15
|23
|Ди-Си Юнайтед
|13
|14
|24
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|14
|25
|Сан-Хосе Эртквейкс
|14
|14
|26
|Сиэтл Саундерс
|11
|13
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|13
|28
|Чикаго Файр
|14
|11