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Куяба - Атлетико Паранаэнсе 30 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Пантанал (Куяба, Бразилия), вместимость: 42968
30 Мая 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 8-й тур
Куяба
Атлетико Паранаэнсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куяба - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 30 Мая 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Пантанал (Куяба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Куяба
      Куяба
      Атлетико Паранаэнсе
      Куритиба
      Главные тренеры
      БразилияЛуис Карлос де Оливейра Прето Пинтадо
      БразилияЛуис Фелипе Сколари
      История личных встреч
      04.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Атлетико Паранаэнсе1 : 0Куяба
      16.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 16 Куяба1 : 0Атлетико Паранаэнсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс742111-71466,7
      2 Сан-Паулу834114-101354,2
      3 Палмейрас733112-51257,1
      4 Атлетико Минейро733111-71257,1
      5 Ботафого733111-81257,1
      6 Сантос732210-51152,4
      7 Флуминенсе73227-61152,4
      8 Коритиба731311-101047,6
      9 Америка Минейро73138-81047,6
      10 Аваи73138-101047,6
      11 Ред Булл Брагантино824210-81041,7
      12 Интернасьонал72417-71047,6
      13 Атлетико Паранаэнсе73045-9942,9
      14 Фламенго72327-6942,9
      15 Гояс82338-11937,5
      16 Куяба72236-9838,1
      17
      Зона вылета
      		Жувентуде81438-14729,2
      18
      Зона вылета
      		Сеара71338-11628,6
      19
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе71335-10628,6
      20
      Зона вылета
      		Форталеза70254-1029,5

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