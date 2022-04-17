Атлетико Минейро - Аваи 30 Мая прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
30 Мая 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Аваи, которое состоится 30 Мая 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Аваи
Флорианополис
Главные тренеры
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
|Эдуардо Баррока
История личных встреч
|24.09.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 20
|1 : 0
|28.04.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|17.09.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 24
|1 : 1
|08.06.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|10.09.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|04.06.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 5
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|7
|4
|2
|1
|11-7
|14
|66,7
|2
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|14-10
|13
|54,2
|3
|Палмейрас
|7
|3
|3
|1
|12-5
|12
|57,1
|4
|Атлетико Минейро
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|57,1
|5
|Ботафого
|7
|3
|3
|1
|11-8
|12
|57,1
|6
|Сантос
|7
|3
|2
|2
|10-5
|11
|52,4
|7
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|52,4
|8
|Коритиба
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|47,6
|9
|Америка Минейро
|7
|3
|1
|3
|8-8
|10
|47,6
|10
|Аваи
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|47,6
|11
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10-8
|10
|41,7
|12
|Интернасьонал
|7
|2
|4
|1
|7-7
|10
|47,6
|13
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|5-9
|9
|42,9
|14
|Фламенго
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|42,9
|15
|Гояс
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|37,5
|16
|Куяба
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|38,1
| 17
Зона вылета
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8-14
|7
|29,2
| 18
Зона вылета
|Сеара
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|28,6
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|7
|1
|3
|3
|5-10
|6
|28,6
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|9,5