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Интернасьонал - Атлетико Гояниенсе 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия), вместимость: 48849
31 Мая 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 8-й тур
Интернасьонал
Атлетико Гояниенсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Атлетико Гояниенсе, которое состоится 31 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Бейра-Рио - Жозе Пинейро Борда (Порту-Алегри, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интернасьонал
      Порту-Алегри
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Главные тренеры
      БразилияМано Менезес
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      История личных встреч
      07.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 37 Интернасьонал1 : 2Атлетико Гояниенсе
      30.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 18 Атлетико Гояниенсе0 : 0Интернасьонал
      29.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 23 Атлетико Гояниенсе0 : 0Интернасьонал
      20.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 4 Интернасьонал3 : 0Атлетико Гояниенсе
      14.10.2012 Бразилия - Серия А Тур 30 Атлетико Гояниенсе3 : 1Интернасьонал
      22.07.2012 Бразилия - Серия А Тур 11 Интернасьонал4 : 1Атлетико Гояниенсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас843113-51562,5
      2 Атлетико Минейро843113-81562,5
      3 Коринтианс843112-81562,5
      4 Коритиба841312-101354,2
      5 Сан-Паулу834114-101354,2
      6 Атлетико Паранаэнсе84046-91250,0
      7 Ботафого833211-91250,0
      8 Фламенго83329-71250,0
      9 Сантос832310-61145,8
      10 Америка Минейро83239-91145,8
      11 Флуминенсе83238-81145,8
      12 Аваи83149-121041,7
      13 Ред Булл Брагантино824210-81041,7
      14 Интернасьонал72417-71047,6
      15 Гояс82338-11937,5
      16 Куяба82246-10833,3
      17
      Зона вылета
      		Жувентуде81438-14729,2
      18
      Зона вылета
      		Сеара71338-11628,6
      19
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе71335-10628,6
      20
      Зона вылета
      		Форталеза70254-1029,5

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