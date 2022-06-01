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Польша - Уэльс 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
01 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Польша
Уэльс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Уэльс, которое состоится 01 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Польша
      Уэльс
      Главные тренеры
      Португалия Паулу Соуза
      Уэльс Роберт Пейдж
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Хорватия0 0
      2 Франция0 0
      3 Австрия0 0
      4
      Зона вылета
      		Дания0 0
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Швейцария0 0
      2 Чехия0 0
      3 Португалия0 0
      4
      Зона вылета
      		Испания0 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Германия0 0
      2 Венгрия0 0
      3 Англия0 0
      4
      Зона вылета
      		Италия0 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды0 0
      2 Польша0 0
      3 Уэльс0 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия0 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения0 0
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия0 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия0 0
      2 Израиль0 0
      3 Албания0 0
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Румыния0 0
      2 Черногория0 0
      3 Финляндия0 0
      4
      Зона вылета
      		Босния и Герцеговина0 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Сербия0 0
      2 Швеция0 0
      3 Норвегия0 0
      4
      Зона вылета
      		Словения0 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Люксембург0 0
      2 Турция0 0
      3 Фарерские острова0 0
      4
      Зона вылета
      		Литва0 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Кипр0 0
      2 Косово0 0
      3 Греция0 0
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия0 0
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Беларусь0 0
      2 Словакия0 0
      3 Азербайджан0 0
      4
      Зона вылета
      		Казахстан0 0
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Северная Македония0 0
      2 Гибралтар0 0
      3 Болгария0 0
      4
      Зона вылета
      		Грузия0 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Андорра0 0
      2 Молдавия0 0
      3 Латвия0 0
      4 Лихтенштейн0 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Сан-Марино0 0
      2 Мальта0 0
      3 Эстония0 0

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