Беларусь U21 - Кипр U21 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Академия (Ереван, Армения), вместимость: 1500
01 Июня 2022 года в 16:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 4
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Кипр U21, которое состоится 01 Июня 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 4, оно проводится на стадионе: Академия (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь U21
Кипр U21
Главные тренеры
|Сергей Михайлович Ясинский
|Яннис Оккас
История личных встреч
|26.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|0 : 1
|17.11.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 8
|2 : 2
|13.10.2015
|U21 ЧЕ-2017
|Группа 8
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Хорватия U21
|8
|19
| 2
Плей-офф
|Австрия U21
|9
|16
|3
|Норвегия U21
|7
|15
|4
|Финляндия U21
|7
|13
|5
|Азербайджан U21
|7
|4
|6
|Эстония U21
|8
|0
Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Германия U21
|8
|21
| 2
Плей-офф
|Израиль U21
|8
|16
|3
|Польша U21
|8
|15
|4
|Венгрия U21
|8
|11
|5
|Латвия U21
|8
|4
|6
|Сан-Марино U21
|8
|1
Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Испания U21
|8
|21
| 2
Плей-офф
|Россия U21
|6
|15
|3
|Словакия U21
|8
|12
|4
|Мальта U21
|7
|6
|5
|Литва U21
|8
|6
|6
|Северная Ирландия U21
|7
|6
Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|7
|19
| 2
Плей-офф
|Греция U21
|8
|17
|3
|Исландия U21
|7
|9
|4
|Беларусь U21
|7
|9
|5
|Кипр U21
|7
|8
|6
|Лихтенштейн U21
|8
|0
Группа 5
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Швейцария U21
|8
|19
| 2
Плей-офф
|Нидерланды U21
|7
|17
|3
|Молдавия U21
|8
|11
|4
|Болгария U21
|8
|9
|5
|Уэльс U21
|8
|8
|6
|Гибралтар U21
|7
|0
Группа 6
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Италия U21
|7
|17
| 2
Плей-офф
|Швеция U21
|8
|14
|3
|Ирландия U21
|7
|13
|4
|Босния и Герцеговина U21
|9
|11
|5
|Черногория U21
|8
|8
|6
|Люксембург U21
|7
|1
Группа 7
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Чехия U21
|8
|19
| 2
Плей-офф
|Англия U21
|6
|16
|3
|Словения U21
|8
|10
|4
|Албания U21
|8
|9
|5
|Косово U21
|7
|8
|6
|Андорра U21
|7
|0
Группа 8
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Франция U21
|7
|19
| 2
Плей-офф
|Украина U21
|6
|13
|3
|Сербия U21
|8
|11
|4
|Фарерские острова U21
|8
|9
|5
|Северная Македония U21
|8
|6
|6
|Армения U21
|7
|3
Группа 9
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бельгия U21
|7
|19
| 2
Плей-офф
|Дания U21
|5
|10
|3
|Турция U21
|6
|7
|4
|Шотландия U21
|6
|5
|5
|Казахстан U21
|6
|1