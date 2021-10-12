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Фарерские острова U21 - Украина U21 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5840
01 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8
Фарерские острова U21
Украина U21

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова U21 - Украина U21, которое состоится 01 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8, оно проводится на стадионе: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фарерские острова U21
      Украина U21
      Главные тренеры
      Фарерские острова Самаль Эрик Хентце
      Украина Руслан Петрович Ротань
      История личных встреч
      12.10.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Украина U211 : 0Фарерские острова U21
      Турнирная таблица
      Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Хорватия U218 19
      2
      Плей-офф
      		Австрия U219 16
      3 Норвегия U217 15
      4 Финляндия U217 13
      5 Азербайджан U217 4
      6 Эстония U218 0
      Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Германия U218 21
      2
      Плей-офф
      		Израиль U218 16
      3 Польша U218 15
      4 Венгрия U218 11
      5 Латвия U218 4
      6 Сан-Марино U218 1
      Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Испания U218 21
      2
      Плей-офф
      		Россия U216 15
      3 Словакия U218 12
      4 Мальта U217 6
      5 Литва U218 6
      6 Северная Ирландия U217 6
      Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Португалия U217 19
      2
      Плей-офф
      		Греция U218 17
      3 Исландия U217 9
      4 Беларусь U217 9
      5 Кипр U217 8
      6 Лихтенштейн U218 0
      Группа 5
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Швейцария U218 19
      2
      Плей-офф
      		Нидерланды U217 17
      3 Молдавия U218 11
      4 Болгария U218 9
      5 Уэльс U218 8
      6 Гибралтар U217 0
      Группа 6
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Италия U217 17
      2
      Плей-офф
      		Швеция U218 14
      3 Ирландия U217 13
      4 Босния и Герцеговина U219 11
      5 Черногория U218 8
      6 Люксембург U217 1
      Группа 7
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Чехия U218 19
      2
      Плей-офф
      		Англия U216 16
      3 Словения U218 10
      4 Албания U218 9
      5 Косово U217 8
      6 Андорра U217 0
      Группа 8
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Франция U217 19
      2
      Плей-офф
      		Украина U216 13
      3 Сербия U218 11
      4 Фарерские острова U218 9
      5 Северная Македония U218 6
      6 Армения U217 3
      Группа 9
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Бельгия U217 19
      2
      Плей-офф
      		Дания U215 10
      3 Турция U216 7
      4 Шотландия U216 5
      5 Казахстан U216 1

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