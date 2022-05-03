Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
01 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Запад. 1-й матч
0'
20'
40'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|12.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|18.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз4 : 2
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 2
Бостон Брюинз
4
3
24
20
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
3
4
24
23
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз7 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
Питтсбург Пингвинз
4
3
28
29
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз6 : 1
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
4
2
20
19
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз5 : 2
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз5 : 1
Миннесота Уайлд
2
4
16
22
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 5 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
4
3
27
17
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз3 : 7
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз3 : 5
Колорадо Эвеланш
4
0
21
9
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Даллас Старз1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 1
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз3 : 2 ОТ
Даллас Старз
4
3
15
14
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 0
Флорида Пантерз
0
4
3
13
SFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
3
4
13
20
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТ
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз2 : 5
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз3 : 6
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз2 : 3
Колорадо Эвеланш
4
2
22
18
SFW2
| Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз9 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз4 : 1
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
1
4
20
25
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
| Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс02.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг04.06
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг05.06
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг08.06
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс10.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг12.06
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс15.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
| Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш01.06
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш03.06
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз05.06
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз07.06
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш09.06
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз11.06
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш13.06
Эдмонтон Ойлерз
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0