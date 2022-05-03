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Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
01 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Запад. 1-й матч
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колорадо Эвеланш
      Денвер
      Эдмонтон Ойлерз
      Эдмонтон
      Главные тренеры
      КанадаДжаред Беднар
      КанадаДжей Вудкрофт
      История личных встреч
      23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Колорадо Эвеланш
      10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 2 БКолорадо Эвеланш
      22.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
      28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Эдмонтон Ойлерз
      15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2Колорадо Эвеланш
      03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2Эдмонтон Ойлерз
      12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 6Эдмонтон Ойлерз
      12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Колорадо Эвеланш
      23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
      18.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Эдмонтон Ойлерз
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      4 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      3 : 2
      4
      3
      24
      20
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      3 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      2 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      7 : 3
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      4 : 3
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      4 : 3 ОТ
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      3
      4
      24
      23
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      3 : 4 ОТ
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 2
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 4
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 2
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 3
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 5
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      4 : 3 ОТ
      4
      3
      28
      29
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      2 : 4
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      6 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      2 : 3 ОТ
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 3
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      3 : 4 ОТ
      4
      2
      20
      19
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      6 : 2
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      1 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 2
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 1
      2
      4
      16
      22
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      6 : 0
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 8
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 0
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      4 : 5 ОТ
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      2 : 0
      4
      3
      27
      17
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      7 : 2
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      2 : 1 ОТ
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 7
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 5
      4
      0
      21
      9
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      1 : 0
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      0 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      1 : 4
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 1
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 2 ОТ
      4
      3
      15
      14
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
      		 Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 4
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      5 : 1
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      2 : 0
      0
      4
      3
      13
      SFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 1 ОТ
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 0
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      3 : 1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      4 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 6
      3
      4
      13
      20
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      3 : 2 ОТ
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      1 : 4
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 6
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      4 : 5 ОТ
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      2 : 3
      4
      2
      22
      18
      SFW2
      		 Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      9 : 6
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      3 : 5
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      4 : 1
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      5 : 3
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 5 ОТ
      1
      4
      20
      25
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      02.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      04.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      05.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      08.06
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      10.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      12.06
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      15.06
      0
      0
      0
      0
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
      		 Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      01.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      03.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      05.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      07.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      09.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      11.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      13.06
      0
      0
      0
      0
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

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