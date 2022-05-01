20:07 ()
Свернуть список

Грузия - Гибралтар 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Динамо-Арена - Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
02 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Грузия
Гибралтар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Гибралтар, которое состоится 02 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо-Арена - Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Грузия
      Гибралтар
      Главные тренеры
      Франция Вилли Саньоль
      Уругвай Хулио Сесар Рибас
      История личных встреч
      15.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа D. Тур 8 Гибралтар2 : 3Грузия
      07.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа D. Тур 3 Грузия3 : 0Гибралтар
      08.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. Тур 9 Грузия4 : 0Гибралтар
      14.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа D. Тур 3 Гибралтар0 : 3Грузия
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Хорватия0 0
      2 Франция0 0
      3 Австрия0 0
      4
      Зона вылета
      		Дания0 0
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Швейцария0 0
      2 Чехия0 0
      3 Португалия0 0
      4
      Зона вылета
      		Испания0 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Германия0 0
      2 Венгрия0 0
      3 Англия0 0
      4
      Зона вылета
      		Италия0 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды0 0
      2 Польша0 0
      3 Уэльс0 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия0 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения0 0
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия0 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия0 0
      2 Израиль0 0
      3 Албания0 0
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Румыния0 0
      2 Черногория0 0
      3 Финляндия0 0
      4
      Зона вылета
      		Босния и Герцеговина0 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Сербия0 0
      2 Швеция0 0
      3 Норвегия0 0
      4
      Зона вылета
      		Словения0 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Люксембург0 0
      2 Турция0 0
      3 Фарерские острова0 0
      4
      Зона вылета
      		Литва0 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Кипр0 0
      2 Косово0 0
      3 Греция0 0
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия0 0
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Беларусь0 0
      2 Словакия0 0
      3 Азербайджан0 0
      4
      Зона вылета
      		Казахстан0 0
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Северная Македония0 0
      2 Гибралтар0 0
      3 Болгария0 0
      4
      Зона вылета
      		Грузия0 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Андорра0 0
      2 Молдавия0 0
      3 Латвия0 0
      4 Лихтенштейн0 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Сан-Марино0 0
      2 Мальта0 0
      3 Эстония0 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close