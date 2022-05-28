Словения - Швеция 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
02 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 4. 1-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Швеция, которое состоится 02 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 4. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Швеция
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Янне Андерссон
История личных встреч
|30.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Хорватия
|0
|0
|2
|Франция
|0
|0
|3
|Австрия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Дания
|0
|0
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Швейцария
|0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Испания
|0
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Германия
|0
|0
|2
|Венгрия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|0
|0
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|0
|0
|2
|Польша
|0
|0
|3
|Уэльс
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|0
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|0
|0
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|0
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Румыния
|0
|0
|2
|Черногория
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Сербия
|0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Словения
|0
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|0
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
|2
|Косово
|0
|0
|3
|Греция
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|0
|0
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Беларусь
|0
|0
|2
|Словакия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|0
|0
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Северная Македония
|0
|0
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Грузия
|0
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Андорра
|0
|0
|2
|Молдавия
|0
|0
|3
|Латвия
|0
|0
|4
|Лихтенштейн
|0
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Эстония
|0
|0