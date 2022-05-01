Южная Корея - Бразилия 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Сеул Ворлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
02 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Бразилия, которое состоится 02 Июня 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Сеул Ворлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Южная Корея
Бразилия
Главные тренеры
|Паулу Бенту
История личных встреч
|19.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.10.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2013
|0 : 2