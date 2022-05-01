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Южная Корея - Бразилия 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Сеул Ворлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
02 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Южная Корея
Бразилия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Бразилия, которое состоится 02 Июня 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Сеул Ворлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Южная Корея
      Бразилия
      Главные тренеры
      Португалия Паулу Бенту
      История личных встреч
      19.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия3 : 0Южная Корея
      12.10.2013 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2013 Южная Корея0 : 2Бразилия

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