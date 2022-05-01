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Япония - Парагвай 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Саппоро Доум (Саппоро, Япония), вместимость: 67400
02 Июня 2022 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Япония
Парагвай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Парагвай, которое состоится 02 Июня 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Саппоро Доум (Саппоро, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Япония
      Парагвай
      История личных встреч
      05.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония2 : 0Парагвай
      12.06.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония4 : 2Парагвай
      29.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд 1/8 финала Парагвай0 : 0 5 : 3Япония

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