Япония - Парагвай 02 Июня прямая трансляция
Стадион: Саппоро Доум (Саппоро, Япония), вместимость: 67400
02 Июня 2022 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Парагвай, которое состоится 02 Июня 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Саппоро Доум (Саппоро, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония
Парагвай
История личных встреч
|05.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|12.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 2
|29.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3