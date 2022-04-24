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Форталеза - Сеара 02 Июня прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
02 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 3-й тур
Форталеза
Сеара

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Сеара, которое состоится 02 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Форталеза
      Форталеза
      Сеара
      Форталеза
      Главные тренеры
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      БразилияДоривал Силвестри Жуниор
      История личных встреч
      18.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Форталеза0 : 4Сеара
      02.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 14 Сеара3 : 1Форталеза
      21.12.2020 Бразилия - Серия А Тур 26 Форталеза0 : 2Сеара
      03.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 7 Сеара1 : 0Форталеза
      11.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 32 Форталеза1 : 0Сеара
      04.08.2019 Бразилия - Серия А Тур 13 Сеара2 : 1Форталеза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас843113-51562,5
      2 Атлетико Минейро843113-81562,5
      3 Коринтианс843112-81562,5
      4 Коритиба841312-101354,2
      5 Сан-Паулу834114-101354,2
      6 Атлетико Паранаэнсе84046-91250,0
      7 Ботафого833211-91250,0
      8 Фламенго83329-71250,0
      9 Сантос832310-61145,8
      10 Америка Минейро83239-91145,8
      11 Флуминенсе83238-81145,8
      12 Интернасьонал82518-81145,8
      13 Аваи83149-121041,7
      14 Ред Булл Брагантино824210-81041,7
      15 Гояс82338-11937,5
      16 Куяба82246-10833,3
      17
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе81436-11729,2
      18
      Зона вылета
      		Жувентуде81438-14729,2
      19
      Зона вылета
      		Сеара71338-11628,6
      20
      Зона вылета
      		Форталеза70254-1029,5

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