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Венгрия - Англия 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
04 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
Венгрия
Окончен
1 : 0
Англия

  • 21'
    Андраш Шефер
  • 66'
    1:0
    Доминик Собослаи
  • 89'
    Петер Гулачи
0'
45'
90'
  • 51'
    Конор Коуди
  • 2
    90+4'
    Рис Джеймс
    90+5'
    Гарри Магуайр
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Англия, которое состоится 04 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Англия
1ВенгрияврПетер Гулачи
4ВенгриязщАттила Салаи
6ВенгриязщВилли Орбан
2ВенгриязщАдам Ланг
18ВенгриязщЖолт Надь
88'
7ВенгриязщЛоик Него
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ВенгрияпзАдам Надь
82'
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
82'
20ВенгриянпРоланд Шаллаи
71'
9ВенгриянпАдам Салаи
88'
15ВенгрияпзЛасло Кляйнхайслер
71'
5ВенгриязщАттила Фиола
82'
17ВенгрияпзКаллум Стайлз
82'
23ВенгрияпзБалинт Вечей
88'
19ВенгриянпМартин Адам
88'
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщГарри Магуайр
5АнглиязщКонор Коуди
79'
2АнглиязщКайл Уолкер
62'
3АнглиязщДжеймс Джастин
46'
7АнглиязщТрент Александер-Арнольд
62'
4АнглияпзДеклан Райс
8АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглияпзМэйсон Маунт
62'
9АнглиянпГарри Кейн
10АнглиянпДжаррод Боуэн
21АнглияпзБукайо Сака
46'
14АнглиязщДжон Стоунз
62'
15АнглиязщРис Джеймс
62'
16АнглияпзДжек Грилиш
62'
19АнглияпзКалвин Филлипс
79'
Запасные
12ВенгрияврДенеш Дибус
22ВенгрияврПетер Саппанош
14ВенгриязщБендегуз Болла
3ВенгриязщАкош Кечкеш
21ВенгриязщЧаба Шпандлер
11ВенгриянпДаниэль Шаллои
16ВенгриянпЗалан Ванча
13АнглияврНик Поуп
22АнглияврАарон Рамсдейл
12АнглиязщКиран Триппьер
18АнглияпзКонор Галлахер
17АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
23АнглиянпТэмми Абрахам
20АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
АнглияГарет Саутгейт
История личных встреч
12.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 8 Англия1 : 1Венгрия
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 4 Венгрия0 : 4Англия
11.08.2010 Товарищеские матчи (сборные) Август 2010 Англия2 : 1Венгрия
Текстовая трансляция
90+5'
Всё, прозвучал финальный свисток! Венгрия на «Пушкаш-Арене» одержала сенсационную победу над Англией — 1:0! Судьбу встречи решил реализованный пенальти во второй тайме — Доминик Собослаи постарался. Венгры обыгрывают англичан впервые с 1962 года! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+4'
 
Гарри Магуайр
Полетели карточки в концовке. Магуайр за срыв атаки удостоился «горчичника».
90+4'
 
Рис Джеймс
Джеймс придержал Собослаи за руку — очевидная жёлтая карточка.
90+3'
Филлипс забросил мяч в штрафную хозяев — чуть мимо головы Магуайра.
90+2'
Финальный штурм англичан! Справились венгры с прострелом Джеймса!
90+1'
Пять минут португальский арбитр добавил ко времени второго тайма!
89'
 
Петер Гулачи
Гулачи слишком долго готовил ввод мяча в игру, за что нарвался на предупреждение.
89'
Кейн пытался отыграть на Грилиша в центр штрафной, но рикошет от головы защитника позволил Гарри моментально пробить с лёта — чуть мимо цели!
88'
 
Мартин Адам
Мартин Адам вышел на поле, заменив Адама Салаи.
88'
 
Балинт Вечей
Вечей вышел на концовку матча. Жолт Надь заменён.
87'
Магуайр с центра поля сделал безадресный заброс в венгерскую штрафную. Боуэн намекал арбитру, что его толкали в спину, но свисток промолчал.
85'
Боуэн сместился в центр и вырезал подачу во вратарскую, где Гулачи всех опередил.
83'
 
Аттила Фиола
Фиола вместо Собослаи — ещё одна замена сборной Венгрии.
83'
 
Каллум Стайлз
Стайлз вошёл в игру. Адам Надь заменён.
82'
Какой момент! Клянхайслер в контратаке правым краем забрался в штрафную, на замахе обыграл защитника и пробил — Пикфорд отбил мяч перед собой! А Шефер, получив шанс на добивание, направил мяч выше ворот!
81'
Не удалось англичанам обострить позиционную атаку, но и венграм не дали организовать контрвыпад.
79'
 
Калвин Филлипс
Филлипс появился на поле, заменив Коуди.
78'
Грилиш придумал заброс из глубины в штрафную хозяев, но Кейн никак не успевал к мячу.
76'
Джеймс со стандарта выполнил подачу в штрафную, а Коуди головой подрезал мяч в направлении дальнего угла ворот — рядом со штангой!
74'
Беллингем успел к отскоку мяча к линии штрафной, но удар с ходу венгры заблокировали!
73'
Боуэн здорово открылся между двух защитников и пробил с лёта после заброса в штрафную — прямо во вратаря!
71'
 
Ласло Кляйнхайслер
Клянхайслер появился на поле, заменив Шаллаи.
70'
Англичане начинают более активно играть на чужой половине поля без мяча.
68'
Боуэн обработал мяч на правом краю атаки, но находясь в положении «вне игры».
66'
1:0
Доминик Собослаи
ГОЛ! Собослаи с «точки» сильно пробил в нижний угол ворот — Пикфорд не дотянулся до мяча!
65'
Джеймс плохо обработал мяч в английской штрафной, после чего завалил Жолта Надя! Пенальти!
64'
Гулачи прочитал длинный заброс в штрафную хозяев, выдвинувшись из ворот и забрав мяч в руки.
62'
 
Джек Грилиш
Грилиш вместо Маунта — ещё одна замена в составе английской сборной.
62'
 
Рис Джеймс
Джеймс вошёл в игру, заменив Трента.
62'
 
Джон Стоунз
Стоунз заменил Уолкера.
61'
Ещё один корнер заработали гости, но и с подачей Трента венгры разобрались.
59'
Маунт от угла поля закрутил мяч во вратарскую, но венгры второй этаж сопернику не отдали.
57'
Англичане на старте второго тайма вынуждены больше обороняться. Активны венгры!
55'
Него издали зарядил, но Магуайр блокировал эту попытку — мяч попал в прижатую руку английского защитника.
53'
Уверенно венгерская сборная контролирует мяч на своей половине поля.
51'
 
Конор Коуди
Коуди сорвал контратаку хозяев, но лишь ценой нарушения правил на жёлтую карточку.
50'
Сака набрал приличную скорость, ворвался в венгерскую штрафную и пробил низом — Гулачи ногой отразил мяч!
49'
Жолт Надь воспользовался скидкой к линии штрафной, исполнив плотный удар низом — в метре от дальней штанги!
48'
Него справа прострелил в центр английской штрафной, но Собослаи не дали нанести удар.
46'
Возобновилась встреча на «Пушкаш-Арене»! Второй тайм!
46'
 
Букайо Сака
Сака вместо Джастина — замена сборной Англии в перерыве матча!
45+1'
Всё, прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме венгры по игре ни в чём не уступали англичанам. Гости больше владели мячом, но при этом хозяева даже чуть чаще угрожали воротам соперника. Правда, до голов команды пока не добрались — 0:0. Продолжение следует!
45+1'
И всё же одну минутку португальский судья компенсировал ко времени первого тайма.
45'
Упал темп в концовке тайма. Вряд ли главный арбитр, что-то добавит к первой половине матча.
43'
Венгры не спешат выходить в атаку, предпочитая аккуратный перепас в центре поля.
41'
Англичане долго контролировали мяч на чужой половине поля, но в итоге после потери Райс вынужден был фолить.
39'
Трент совершил крайне неудачную подачу от углового флажка — мяч покинул пределы поля.
38'
Него вырезал кросс на дальнюю штангу, Уолкер не дотянулся до мяча, но Собослаи не сумел нанести удар с ходу!
36'
Не прижимаются венгры к своим воротам, играя без мяча. Стараются высоко встречать англичан. Похвально!
34'
Боуэн рванул в лицевую и прострелил во вратарскую — Ланг в касание разрядил обстановку у венгерских ворот!
33'
Ничего себе! Адам Салаи, заметив, что Пикфорд далеко вышел из ворот, пробил с центра поля — в метре от штанги!
31'
Собослаи от угла поля выполнил очередной навес в штрафную сборной Англии, где Кейн, пришедший помощь обороне, здорово сыграл в верховом единоборстве.
30'
Жолт Надь в венгерской контратаке нанёс плотный удар с линии штрафной — Пикфорд в прыжке отразил мяч в сторону!
29'
Больше левым флангом англичане атакуют, где активничают Джастин, вернувшийся на поле, и Маунт. Кейн также смещается в эту зону в поисках мяча.
27'
Джастин получил повреждение. Врачи приглашены на поле. Пауза в игре.
25'
Собослаи от угла поля прострелил в штрафную, Шаллаи выскочил на мяч, но удар пяткой исполнить не удалось.
24'
Шаллаи справа выполнил силовой прострел на ближний угол вратарской, но англичане отбились!
22'
Неудачно англичане разыграли стандарт — Боуэн с левой закрутил мяч за лицевую.
21'
 
Андраш Шефер
Джастин готов был ворваться в штрафную хозяев, но Шефер придержал соперника! Это жёлтая карточка!
19'
Кейн покатил мяч к левому краю венгерской штрафной, Джастин низом прострелил во вратарскую, где Гулачи опередил Боуэна!
17'
Прострел Боуэна помог гостям заработать угловой. Подача Трента привела к удару головой — Коуди направил мяч над перекладиной!
15'
Шефер на скорости проскочил в английскую штрафную, но не решился наносить удар, а передача на партнёра не обострила атаку.
13'
Орбан не стал церемониться с Кейном, врезав тому сзади по ногам. Жёстко! Без карточки!
12'
Момент! Него в быстрой атаке справа прострелил в штрафную, Собослаи протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Пикфорда, но Коуди на «ленточке» подстраховал вратаря!
11'
И вновь Боуэн оказался на острие английской атаки! Трент забросил мяч в центр штрафной, где Боуэн подстроился под удар в касание — Гулачи на месте!
10'
Кейн головой сделал скидку в венгерскую штрафную, Боуэн нанёс удар с полулёта, но защитник успел заблокировать эту попытку!
8'
Не так высок темп на старте матча, но команды всё же стараются не задерживаться с мячом в центре поля.
6'
Боуэн ворвался в штрафную хозяев, но в борьбе с защитником не подстроился под удар с полулёта — мяч достался голкиперу.
5'
Кейн на левом краю штрафной догнал мяч и исполнил обводящий удар из-под защитника — мимо дальнего угла ворот!
3'
Шаллаи по центру разогнал атаку сборной Венгрии и пробил из-за штрафной — Пикфорд справился, прижав мяч к груди!
1'
Матч начался!
0'
Команды приглашены на поле. Время национальных гимнов!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Венгрия — Англия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Австрия1 3
2 Дания1 3
3 Франция1 0
4
Зона вылета
Хорватия1 0
Лига A. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Чехия1 3
2 Португалия1 1
3 Испания1 1
4
Зона вылета
Швейцария1 0
Лига A. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Венгрия1 3
2 Германия0 0
3 Италия0 0
4
Зона вылета
Англия1 0
Лига A. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Нидерланды1 3
2 Польша1 3
3 Уэльс1 0
4
Зона вылета
Бельгия1 0
Лига B. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Армения1 3
2 Украина0 0
3 Шотландия0 0
4
Зона вылета
Ирландия1 0
Лига B. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Исландия1 1
2 Израиль1 1
3 Албания0 0
4
Зона вылета
Россия0 0
Лига B. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Босния и Герцеговина1 1
2 Финляндия1 1
3 Румыния0 0
4
Зона вылета
Черногория0 0
Лига B. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Швеция1 3
2 Норвегия1 3
3 Сербия1 0
4
Зона вылета
Словения1 0
Лига C. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Люксембург1 3
2 Турция0 0
3 Фарерские острова0 0
4
Зона вылета
Литва1 0
Лига C. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Косово1 3
2 Греция1 3
3 Северная Ирландия1 0
4
Зона вылета
Кипр1 0
Лига C. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Казахстан1 3
2 Словакия1 3
3 Беларусь1 0
4
Зона вылета
Азербайджан1 0
Лига C. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Грузия1 3
2 Северная Македония1 1
3 Болгария1 1
4
Зона вылета
Гибралтар1 0
Лига D. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Латвия1 3
2 Молдавия1 3
3 Лихтенштейн1 0
4 Андорра1 0
Лига D. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Эстония1 3
2 Мальта0 0
3 Сан-Марино1 0

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