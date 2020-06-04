Венгрия - Англия 04 Июня прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Всё, прозвучал финальный свисток! Венгрия на «Пушкаш-Арене» одержала сенсационную победу над Англией — 1:0! Судьбу встречи решил реализованный пенальти во второй тайме — Доминик Собослаи постарался. Венгры обыгрывают англичан впервые с 1962 года! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+4' Гарри Магуайр Полетели карточки в концовке. Магуайр за срыв атаки удостоился «горчичника».

90+4' Рис Джеймс Джеймс придержал Собослаи за руку — очевидная жёлтая карточка.

90+3' Филлипс забросил мяч в штрафную хозяев — чуть мимо головы Магуайра.

90+2' Финальный штурм англичан! Справились венгры с прострелом Джеймса!

90+1' Пять минут португальский арбитр добавил ко времени второго тайма!

89' Петер Гулачи Гулачи слишком долго готовил ввод мяча в игру, за что нарвался на предупреждение.

89' Кейн пытался отыграть на Грилиша в центр штрафной, но рикошет от головы защитника позволил Гарри моментально пробить с лёта — чуть мимо цели!

88' Мартин Адам Мартин Адам вышел на поле, заменив Адама Салаи.

88' Балинт Вечей Вечей вышел на концовку матча. Жолт Надь заменён.

87' Магуайр с центра поля сделал безадресный заброс в венгерскую штрафную. Боуэн намекал арбитру, что его толкали в спину, но свисток промолчал.

85' Боуэн сместился в центр и вырезал подачу во вратарскую, где Гулачи всех опередил.

83' Аттила Фиола Фиола вместо Собослаи — ещё одна замена сборной Венгрии.

83' Каллум Стайлз Стайлз вошёл в игру. Адам Надь заменён.

82' Какой момент! Клянхайслер в контратаке правым краем забрался в штрафную, на замахе обыграл защитника и пробил — Пикфорд отбил мяч перед собой! А Шефер, получив шанс на добивание, направил мяч выше ворот!

81' Не удалось англичанам обострить позиционную атаку, но и венграм не дали организовать контрвыпад.

79' Калвин Филлипс Филлипс появился на поле, заменив Коуди.

78' Грилиш придумал заброс из глубины в штрафную хозяев, но Кейн никак не успевал к мячу.

76' Джеймс со стандарта выполнил подачу в штрафную, а Коуди головой подрезал мяч в направлении дальнего угла ворот — рядом со штангой!

74' Беллингем успел к отскоку мяча к линии штрафной, но удар с ходу венгры заблокировали!

73' Боуэн здорово открылся между двух защитников и пробил с лёта после заброса в штрафную — прямо во вратаря!

71' Ласло Кляйнхайслер Клянхайслер появился на поле, заменив Шаллаи.

70' Англичане начинают более активно играть на чужой половине поля без мяча.

68' Боуэн обработал мяч на правом краю атаки, но находясь в положении «вне игры».

66' 1:0 Доминик Собослаи ГОЛ! Собослаи с «точки» сильно пробил в нижний угол ворот — Пикфорд не дотянулся до мяча!

65' Джеймс плохо обработал мяч в английской штрафной, после чего завалил Жолта Надя! Пенальти!

64' Гулачи прочитал длинный заброс в штрафную хозяев, выдвинувшись из ворот и забрав мяч в руки.

62' Джек Грилиш Грилиш вместо Маунта — ещё одна замена в составе английской сборной.

62' Рис Джеймс Джеймс вошёл в игру, заменив Трента.

62' Джон Стоунз Стоунз заменил Уолкера.

61' Ещё один корнер заработали гости, но и с подачей Трента венгры разобрались.

59' Маунт от угла поля закрутил мяч во вратарскую, но венгры второй этаж сопернику не отдали.

57' Англичане на старте второго тайма вынуждены больше обороняться. Активны венгры!

55' Него издали зарядил, но Магуайр блокировал эту попытку — мяч попал в прижатую руку английского защитника.

53' Уверенно венгерская сборная контролирует мяч на своей половине поля.

51' Конор Коуди Коуди сорвал контратаку хозяев, но лишь ценой нарушения правил на жёлтую карточку.

50' Сака набрал приличную скорость, ворвался в венгерскую штрафную и пробил низом — Гулачи ногой отразил мяч!

49' Жолт Надь воспользовался скидкой к линии штрафной, исполнив плотный удар низом — в метре от дальней штанги!

48' Него справа прострелил в центр английской штрафной, но Собослаи не дали нанести удар.

46' Возобновилась встреча на «Пушкаш-Арене»! Второй тайм!

46' Букайо Сака Сака вместо Джастина — замена сборной Англии в перерыве матча!

45+1' Всё, прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме венгры по игре ни в чём не уступали англичанам. Гости больше владели мячом, но при этом хозяева даже чуть чаще угрожали воротам соперника. Правда, до голов команды пока не добрались — 0:0. Продолжение следует!

45+1' И всё же одну минутку португальский судья компенсировал ко времени первого тайма.

45' Упал темп в концовке тайма. Вряд ли главный арбитр, что-то добавит к первой половине матча.

43' Венгры не спешат выходить в атаку, предпочитая аккуратный перепас в центре поля.

41' Англичане долго контролировали мяч на чужой половине поля, но в итоге после потери Райс вынужден был фолить.

39' Трент совершил крайне неудачную подачу от углового флажка — мяч покинул пределы поля.

38' Него вырезал кросс на дальнюю штангу, Уолкер не дотянулся до мяча, но Собослаи не сумел нанести удар с ходу!

36' Не прижимаются венгры к своим воротам, играя без мяча. Стараются высоко встречать англичан. Похвально!

34' Боуэн рванул в лицевую и прострелил во вратарскую — Ланг в касание разрядил обстановку у венгерских ворот!

33' Ничего себе! Адам Салаи, заметив, что Пикфорд далеко вышел из ворот, пробил с центра поля — в метре от штанги!

31' Собослаи от угла поля выполнил очередной навес в штрафную сборной Англии, где Кейн, пришедший помощь обороне, здорово сыграл в верховом единоборстве.

30' Жолт Надь в венгерской контратаке нанёс плотный удар с линии штрафной — Пикфорд в прыжке отразил мяч в сторону!

29' Больше левым флангом англичане атакуют, где активничают Джастин, вернувшийся на поле, и Маунт. Кейн также смещается в эту зону в поисках мяча.

27' Джастин получил повреждение. Врачи приглашены на поле. Пауза в игре.

25' Собослаи от угла поля прострелил в штрафную, Шаллаи выскочил на мяч, но удар пяткой исполнить не удалось.

24' Шаллаи справа выполнил силовой прострел на ближний угол вратарской, но англичане отбились!

22' Неудачно англичане разыграли стандарт — Боуэн с левой закрутил мяч за лицевую.

21' Андраш Шефер Джастин готов был ворваться в штрафную хозяев, но Шефер придержал соперника! Это жёлтая карточка!

19' Кейн покатил мяч к левому краю венгерской штрафной, Джастин низом прострелил во вратарскую, где Гулачи опередил Боуэна!

17' Прострел Боуэна помог гостям заработать угловой. Подача Трента привела к удару головой — Коуди направил мяч над перекладиной!

15' Шефер на скорости проскочил в английскую штрафную, но не решился наносить удар, а передача на партнёра не обострила атаку.

13' Орбан не стал церемониться с Кейном, врезав тому сзади по ногам. Жёстко! Без карточки!

12' Момент! Него в быстрой атаке справа прострелил в штрафную, Собослаи протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Пикфорда, но Коуди на «ленточке» подстраховал вратаря!

11' И вновь Боуэн оказался на острие английской атаки! Трент забросил мяч в центр штрафной, где Боуэн подстроился под удар в касание — Гулачи на месте!

10' Кейн головой сделал скидку в венгерскую штрафную, Боуэн нанёс удар с полулёта, но защитник успел заблокировать эту попытку!

8' Не так высок темп на старте матча, но команды всё же стараются не задерживаться с мячом в центре поля.

6' Боуэн ворвался в штрафную хозяев, но в борьбе с защитником не подстроился под удар с полулёта — мяч достался голкиперу.

5' Кейн на левом краю штрафной догнал мяч и исполнил обводящий удар из-под защитника — мимо дальнего угла ворот!

3' Шаллаи по центру разогнал атаку сборной Венгрии и пробил из-за штрафной — Пикфорд справился, прижав мяч к груди!

1' Матч начался!

0' Команды приглашены на поле. Время национальных гимнов!