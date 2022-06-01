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Финляндия - Босния и Герцеговина 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
04 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Финляндия
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина

  • 4'
    Роберт Иванов
  • 41'
    Урхо Ниссилья
  • 45+1'
    1:0
    Теэму Пукки
  • 70'
    Томас Лам
  • 72'
    Даниэль О'Шонесси
0'
45'
90'
  • 45'
    Саньин Прцич
  • 73'
    Дино Хотич
  • 90+3'
    1:1
    Смаил Превляк
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Босния и Герцеговина, которое состоится 04 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Босния и Герцеговина
1ФинляндияврЛукаш Градецки
3ФинляндиязщДаниэль О'Шонесси
4ФинляндиязщРоберт Иванов
2ФинляндиязщЛео Вяйсянен
18ФинляндиязщЙере Уронен
17ФинляндияпзНиколай Алхо
6ФинляндияпзГлен Камара
11ФинляндияпзРасмус Шуллер
61'
16ФинляндияпзУрхо Ниссилья
61'
8ФинляндияпзРобин Лод
78'
10ФинляндиянпТеэму Пукки
78'
14ФинляндиязщТомас Лам
61'
7ФинляндияпзРоберт Тэйлор
61'
9ФинляндиянпБеньямин Кялльман
78'
19ФинляндиянпМаркус Форсс
78'
12Босния и ГерцеговинаврИбрагим Шехич
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
3Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
16Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
4Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
67'
21Босния и ГерцеговинапзСаньин Прцич
10Босния и ГерцеговинапзМиралем Пьянич
56'
18Босния и ГерцеговинапзАмир Хаджиахметович
83'
8Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
57'
20Босния и ГерцеговинапзМирослав Стеванович
11Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
14Босния и ГерцеговинапзАмер Гояк
56'
17Босния и ГерцеговинанпЛука Менало
57'
15Босния и ГерцеговинапзДино Хотич
67'
9Босния и ГерцеговинанпСмаил Превляк
83'
Запасные
23ФинляндияврКарлйохан Эрикссон
12ФинляндияврЕссе Йоронен
22ФинляндиязщАлбин Гранлунд
5ФинляндиязщМиро Теньо
15ФинляндияпзРичард Йенсен
13ФинляндияпзЛукас Лингман
21ФинляндиянпЛасси Лаппалайнен
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
1Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
22Босния и ГерцеговинаврНикола Четкович
6Босния и ГерцеговиназщСиниша Саничанин
2Босния и ГерцеговиназщЭльдар Чивич
7Босния и ГерцеговинапзМухамед Бешич
13Босния и ГерцеговинапзГойко Цимирот
23Босния и ГерцеговинапзЭрмедин Демирович
19Босния и ГерцеговинапзХрвое Миличевич
Главные тренеры
ФинляндияМаркку Канерва
БолгарияИвайло Петев
История личных встреч
13.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 9 Босния и Герцеговина1 : 3Финляндия
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа D. Тур 1 Финляндия2 : 2Босния и Герцеговина
12.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 7 Босния и Герцеговина4 : 1Финляндия
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 3 Финляндия2 : 0Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Австрия1 3
2 Дания1 3
3 Франция1 0
4
Зона вылета
Хорватия1 0
Лига A. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Чехия1 3
2 Португалия1 1
3 Испания1 1
4
Зона вылета
Швейцария1 0
Лига A. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Венгрия1 3
2 Германия0 0
3 Италия0 0
4
Зона вылета
Англия1 0
Лига A. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Нидерланды1 3
2 Польша1 3
3 Уэльс1 0
4
Зона вылета
Бельгия1 0
Лига B. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Армения1 3
2 Украина0 0
3 Шотландия0 0
4
Зона вылета
Ирландия1 0
Лига B. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Исландия1 1
2 Израиль1 1
3 Албания0 0
4
Зона вылета
Россия0 0
Лига B. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Босния и Герцеговина1 1
2 Финляндия1 1
3 Румыния0 0
4
Зона вылета
Черногория0 0
Лига B. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Швеция1 3
2 Норвегия1 3
3 Сербия1 0
4
Зона вылета
Словения1 0
Лига C. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Люксембург1 3
2 Турция0 0
3 Фарерские острова0 0
4
Зона вылета
Литва1 0
Лига C. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Косово1 3
2 Греция1 3
3 Северная Ирландия1 0
4
Зона вылета
Кипр1 0
Лига C. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Казахстан1 3
2 Словакия1 3
3 Беларусь1 0
4
Зона вылета
Азербайджан1 0
Лига C. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Грузия1 3
2 Северная Македония1 1
3 Болгария1 1
4
Зона вылета
Гибралтар1 0
Лига D. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Латвия1 3
2 Молдавия1 3
3 Лихтенштейн1 0
4 Андорра1 0
Лига D. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Эстония1 3
2 Мальта0 0
3 Сан-Марино1 0

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