Финляндия - Босния и Герцеговина 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
04 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Окончен
1 : 1
- 4'Роберт Иванов
- 41'Урхо Ниссилья
- 45+1'1:0Теэму Пукки
- 70'Томас Лам
- 72'Даниэль О'Шонесси
0'
45'
90'
- 45'Саньин Прцич
- 73'Дино Хотич
- 90+3'1:1Смаил Превляк
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Босния и Герцеговина, которое состоится 04 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Босния и Герцеговина
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|3
|зщ
|Даниэль О'Шонесси
|4
|зщ
|Роберт Иванов
|2
|зщ
|Лео Вяйсянен
|18
|зщ
|Йере Уронен
|17
|пз
|Николай Алхо
|6
|пз
|Глен Камара
|11
|пз
|Расмус Шуллер
61'
|16
|пз
|Урхо Ниссилья
61'
|8
|пз
|Робин Лод
78'
|10
|нп
|Теэму Пукки
78'
|14
|зщ
|Томас Лам
61'
|7
|пз
|Роберт Тэйлор
61'
|9
|нп
|Беньямин Кялльман
78'
|19
|нп
|Маркус Форсс
78'
|12
|вр
|Ибрагим Шехич
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|3
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|16
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Юсуф Газибегович
67'
|21
|пз
|Саньин Прцич
|10
|пз
|Миралем Пьянич
56'
|18
|пз
|Амир Хаджиахметович
83'
|8
|пз
|Раде Крунич
57'
|20
|пз
|Мирослав Стеванович
|11
|нп
|Эдин Джеко
|14
|пз
|Амер Гояк
56'
|17
|нп
|Лука Менало
57'
|15
|пз
|Дино Хотич
67'
|9
|нп
|Смаил Превляк
83'
Запасные
|23
|вр
|Карлйохан Эрикссон
|12
|вр
|Ессе Йоронен
|22
|зщ
|Албин Гранлунд
|5
|зщ
|Миро Теньо
|15
|пз
|Ричард Йенсен
|13
|пз
|Лукас Лингман
|21
|нп
|Ласси Лаппалайнен
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|1
|вр
|Никола Василь
|22
|вр
|Никола Четкович
|6
|зщ
|Синиша Саничанин
|2
|зщ
|Эльдар Чивич
|7
|пз
|Мухамед Бешич
|13
|пз
|Гойко Цимирот
|23
|пз
|Эрмедин Демирович
|19
|пз
|Хрвое Миличевич
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Ивайло Петев
История личных встреч
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 9
|1 : 3
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа D. Тур 1
|2 : 2
|12.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. Тур 7
|4 : 1
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. Тур 3
|2 : 0
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Австрия
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Франция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Чехия
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Венгрия
|1
|3
|2
|Германия
|0
|0
|3
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|1
|0
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|1
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|1
|1
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|2
|Финляндия
|1
|1
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Норвегия
|1
|3
|3
|Сербия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Словения
|1
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Косово
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Северная Ирландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Кипр
|1
|0
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|1
|3
|2
|Молдавия
|1
|3
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
|4
|Андорра
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|1
|3
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Сан-Марино
|1
|0