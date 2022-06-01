Черногория - Румыния 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
04 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция);
2-й тайм
1 : 0
- 43'Владимир Йовович
- 66'1:0Стефан Мугоша
0'
45'
90'
- 27'Никусор Банку
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Румыния, которое состоится 04 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Румыния
|1
|вр
|Милан Миятович
|2
|зщ
|Андрия Вукчевич
|6
|зщ
|Жарко Томашевич
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|7
|зщ
|Марко Вешович
|23
|зщ
|Адам Марушич
79'
|16
|пз
|Владимир Йовович
56'
|20
|пз
|Милош Раичкович
79'
|10
|пз
|Марко Янкович
|17
|пз
|Сеад Хакшабанович
|9
|нп
|Стефан Мугоша
|8
|пз
|Драшко Божович
56'
|19
|пз
|Александар Шчекич
79'
|4
|пз
|Марко Вукчевич
79'
|1
|вр
|Флорин Ницэ
|11
|зщ
|Никусор Банку
|17
|зщ
|Адриан Рус
|6
|зщ
|Влад Кирикеш
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|14
|пз
|Дариус Олару
46'
|3
|пз
|Юлиан Кристя
13'
|18
|пз
|Рэзван Марин
78'
|13
|нп
|Валентин Михэйлэ
65'
|19
|нп
|Флорин Тэнасе
65'
|9
|нп
|Андрей Иван
|5
|зщ
|Александру Крецу
13'
|10
|пз
|Александру Максим
46'
|23
|пз
|Йонуц Митрицэ
65'
|7
|нп
|Денис Алибек
65'
|8
|пз
|Александру Чикылдэу
78'
Запасные
|13
|вр
|Милош Драгоевич
|12
|вр
|Даниэль Петкович
|15
|зщ
|Саша Балич
|22
|зщ
|Милош Милович
|3
|зщ
|Ристо Радунович
|18
|пз
|Вукан Савичевич
|11
|нп
|Фатос Бечирай
|21
|нп
|Балша Секулич
|14
|нп
|Урош Джюранович
|16
|вр
|Михай Мариан Айоани
|12
|вр
|Хорациу Молдован
|15
|зщ
|Андрей Буркэ
|22
|зщ
|Камора
|4
|зщ
|Кристьян Маня
|20
|пз
|Сержу Ханка
|21
|пз
|Октавиан Попеску
Главные тренеры
|Миодраг Радулович
История личных встреч
|20.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. Тур 6
|0 : 1
|07.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. Тур 1
|0 : 0
|04.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. Тур 8
|1 : 0
|04.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа E. Тур 1
|1 : 1
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Австрия
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Франция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Чехия
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Венгрия
|1
|3
|2
|Германия
|0
|0
|3
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|1
|0
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|1
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|1
|1
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|2
|Финляндия
|1
|1
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Норвегия
|1
|3
|3
|Сербия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Словения
|1
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Косово
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Северная Ирландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Кипр
|1
|0
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|1
|3
|2
|Молдавия
|1
|3
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
|4
|Андорра
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|1
|3
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Сан-Марино
|1
|0