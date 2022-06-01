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Черногория - Румыния 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
04 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция);
Черногория
2-й тайм
1 : 0
Румыния

  • 43'
    Владимир Йовович
  • 66'
    1:0
    Стефан Мугоша
0'
45'
90'
  • 27'
    Никусор Банку
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Румыния, которое состоится 04 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Румыния
1ЧерногорияврМилан Миятович
2ЧерногориязщАндрия Вукчевич
6ЧерногориязщЖарко Томашевич
5ЧерногориязщИгор Вуячич
7ЧерногориязщМарко Вешович
23ЧерногориязщАдам Марушич
79'
16ЧерногорияпзВладимир Йовович
56'
20ЧерногорияпзМилош Раичкович
79'
10ЧерногорияпзМарко Янкович
17ЧерногорияпзСеад Хакшабанович
9ЧерногориянпСтефан Мугоша
8ЧерногорияпзДрашко Божович
56'
19ЧерногорияпзАлександар Шчекич
79'
4ЧерногорияпзМарко Вукчевич
79'
1РумынияврФлорин Ницэ
11РумыниязщНикусор Банку
17РумыниязщАдриан Рус
6РумыниязщВлад Кирикеш
2РумыниязщАндрей Рациу
14РумынияпзДариус Олару
46'
3РумынияпзЮлиан Кристя
13'
18РумынияпзРэзван Марин
78'
13РумыниянпВалентин Михэйлэ
65'
19РумыниянпФлорин Тэнасе
65'
9РумыниянпАндрей Иван
5РумыниязщАлександру Крецу
13'
10РумынияпзАлександру Максим
46'
23РумынияпзЙонуц Митрицэ
65'
7РумыниянпДенис Алибек
65'
8РумынияпзАлександру Чикылдэу
78'
Запасные
13ЧерногорияврМилош Драгоевич
12ЧерногорияврДаниэль Петкович
15ЧерногориязщСаша Балич
22ЧерногориязщМилош Милович
3ЧерногориязщРисто Радунович
18ЧерногорияпзВукан Савичевич
11ЧерногориянпФатос Бечирай
21ЧерногориянпБалша Секулич
14ЧерногориянпУрош Джюранович
16РумынияврМихай Мариан Айоани
12РумынияврХорациу Молдован
15РумыниязщАндрей Буркэ
22Румыниязщ Камора
4РумыниязщКристьян Маня
20РумынияпзСержу Ханка
21РумынияпзОктавиан Попеску
Главные тренеры
ЧерногорияМиодраг Радулович
История личных встреч
20.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. Тур 6 Черногория0 : 1Румыния
07.09.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 4. Тур 1 Румыния0 : 0Черногория
04.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 8 Черногория1 : 0Румыния
04.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 1 Румыния1 : 1Черногория
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Австрия1 3
2 Дания1 3
3 Франция1 0
4
Зона вылета
Хорватия1 0
Лига A. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Чехия1 3
2 Португалия1 1
3 Испания1 1
4
Зона вылета
Швейцария1 0
Лига A. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Венгрия1 3
2 Германия0 0
3 Италия0 0
4
Зона вылета
Англия1 0
Лига A. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Нидерланды1 3
2 Польша1 3
3 Уэльс1 0
4
Зона вылета
Бельгия1 0
Лига B. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Армения1 3
2 Украина0 0
3 Шотландия0 0
4
Зона вылета
Ирландия1 0
Лига B. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Исландия1 1
2 Израиль1 1
3 Албания0 0
4
Зона вылета
Россия0 0
Лига B. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Босния и Герцеговина1 1
2 Финляндия1 1
3 Румыния0 0
4
Зона вылета
Черногория0 0
Лига B. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Швеция1 3
2 Норвегия1 3
3 Сербия1 0
4
Зона вылета
Словения1 0
Лига C. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Люксембург1 3
2 Турция0 0
3 Фарерские острова0 0
4
Зона вылета
Литва1 0
Лига C. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Косово1 3
2 Греция1 3
3 Северная Ирландия1 0
4
Зона вылета
Кипр1 0
Лига C. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Казахстан1 3
2 Словакия1 3
3 Беларусь1 0
4
Зона вылета
Азербайджан1 0
Лига C. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Грузия1 3
2 Северная Македония1 1
3 Болгария1 1
4
Зона вылета
Гибралтар1 0
Лига D. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Латвия1 3
2 Молдавия1 3
3 Лихтенштейн1 0
4 Андорра1 0
Лига D. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Эстония1 3
2 Мальта0 0
3 Сан-Марино1 0

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