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Турция - Фарерские острова 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17801
04 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Трастин Фарруджа (Мальта);
Турция
2-й тайм
2 : 0
Фарерские острова

  • 25'
    Чаглар Сёюнджю
  • 37'
    1:0
    Дженгиз Ундер
  • 45+2'
    Дженгиз Ундер
  • 47'
    2:0
    Халил Дервишоглу
0'
45'
90'
  • 32'
    Гуннар Ватнхамар
  • 45+2'
    Халлур Ханссен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Фарерские острова, которое состоится 04 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Фарерские острова
23ТурцияврУгурджан Чакыр
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
46'
3ТурциязщМерих Демирал
16ТурциязщМерт Мюльдюр
20ТурцияпзФерди Кадыоглу
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
46'
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ТурцияпзДорукхан Токёз
66'
17ТурцияпзДженгиз Ундер
80'
11ТурциянпХалил Дервишоглу
65'
9ТурциянпЭнес Унал
22ТурциязщКаан Айхан
46'
2ТурцияпзДогукан Синик
46'
19ТурциянпСердар Дурсун
65'
5ТурцияпзСалих Озджан
66'
14ТурциянпЮнус Акгюн
80'
1Фарерские островаврГуннар Нильсен
3Фарерские островазщВильормур Давидсен
13Фарерские островазщХёрдур Аскхам
15Фарерские островазщОдмар Фарё
19Фарерские островазщАри Мохр Йонссон
53'
20Фарерские островапзРене Йонсен
6Фарерские островапзХаллур Ханссен
16Фарерские островапзГуннар Ватнхамар
10Фарерские островапзСольви Ватнхамар
9Фарерские островапзГилли Ролантссон
53'
21Фарерские острованпПатрик Йоханнесен
53'
22Фарерские островапзЯкуп Андреасен
53'
17Фарерские островапзХаннес Агнарссон
53'
11Фарерские острованпКлеминт Ольсен
53'
Запасные
12ТурцияврДоган Алемдар
1ТурцияврАлтай Байындыр
15ТурциязщОзан Кабак
13ТурциязщРыдван Йылмаз
18ТурцияпзБеркан Кутлу
6ТурцияпзОркун Кёкчю
21ТурциянпТьяго Чукур
23Фарерские островаврМаттиас Ламхавудже
12Фарерские островаврКристиан Йонсен
8Фарерские островазщРогви Балдвинссон
4Фарерские островазщДаниэль Йохансен
5Фарерские островазщРагнар Наттестад
18Фарерские островазщХейни Ватнсдаль
7Фарерские островапзЙоаннес Бьярталид
2Фарерские островапзМадс Миккельсен
14Фарерские островапзЙоан Эдмундссон
Главные тренеры
ГерманияШтефан Кунц
ШвецияХакан Эриксон
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Австрия1 3
2 Дания1 3
3 Франция1 0
4
Зона вылета
Хорватия1 0
Лига A. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Чехия1 3
2 Португалия1 1
3 Испания1 1
4
Зона вылета
Швейцария1 0
Лига A. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Венгрия1 3
2 Германия0 0
3 Италия0 0
4
Зона вылета
Англия1 0
Лига A. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Нидерланды1 3
2 Польша1 3
3 Уэльс1 0
4
Зона вылета
Бельгия1 0
Лига B. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Армения1 3
2 Украина0 0
3 Шотландия0 0
4
Зона вылета
Ирландия1 0
Лига B. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Исландия1 1
2 Израиль1 1
3 Албания0 0
4
Зона вылета
Россия0 0
Лига B. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Босния и Герцеговина1 1
2 Финляндия1 1
3 Румыния0 0
4
Зона вылета
Черногория0 0
Лига B. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Швеция1 3
2 Норвегия1 3
3 Сербия1 0
4
Зона вылета
Словения1 0
Лига C. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Люксембург1 3
2 Турция0 0
3 Фарерские острова0 0
4
Зона вылета
Литва1 0
Лига C. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Косово1 3
2 Греция1 3
3 Северная Ирландия1 0
4
Зона вылета
Кипр1 0
Лига C. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Казахстан1 3
2 Словакия1 3
3 Беларусь1 0
4
Зона вылета
Азербайджан1 0
Лига C. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Грузия1 3
2 Северная Македония1 1
3 Болгария1 1
4
Зона вылета
Гибралтар1 0
Лига D. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Латвия1 3
2 Молдавия1 3
3 Лихтенштейн1 0
4 Андорра1 0
Лига D. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Эстония1 3
2 Мальта0 0
3 Сан-Марино1 0

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