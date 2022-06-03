Турция - Фарерские острова 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17801
04 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 1. 1-й тур
Главный судья: Трастин Фарруджа (Мальта);
2-й тайм
2 : 0
- 25'Чаглар Сёюнджю
- 37'1:0Дженгиз Ундер
- 45+2'Дженгиз Ундер
- 47'2:0Халил Дервишоглу
0'
45'
90'
- 32'Гуннар Ватнхамар
- 45+2'Халлур Ханссен
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Фарерские острова, которое состоится 04 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 1. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Фарерские острова
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
46'
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|16
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|20
|пз
|Ферди Кадыоглу
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
46'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Дорукхан Токёз
66'
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
80'
|11
|нп
|Халил Дервишоглу
65'
|9
|нп
|Энес Унал
|22
|зщ
|Каан Айхан
46'
|2
|пз
|Догукан Синик
46'
|19
|нп
|Сердар Дурсун
65'
|5
|пз
|Салих Озджан
66'
|14
|нп
|Юнус Акгюн
80'
|1
|вр
|Гуннар Нильсен
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
|13
|зщ
|Хёрдур Аскхам
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|19
|зщ
|Ари Мохр Йонссон
53'
|20
|пз
|Рене Йонсен
|6
|пз
|Халлур Ханссен
|16
|пз
|Гуннар Ватнхамар
|10
|пз
|Сольви Ватнхамар
|9
|пз
|Гилли Ролантссон
53'
|21
|нп
|Патрик Йоханнесен
53'
|22
|пз
|Якуп Андреасен
53'
|17
|пз
|Ханнес Агнарссон
53'
|11
|нп
|Клеминт Ольсен
53'
Запасные
|12
|вр
|Доган Алемдар
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|15
|зщ
|Озан Кабак
|13
|зщ
|Рыдван Йылмаз
|18
|пз
|Беркан Кутлу
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
|21
|нп
|Тьяго Чукур
|23
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|12
|вр
|Кристиан Йонсен
|8
|зщ
|Рогви Балдвинссон
|4
|зщ
|Даниэль Йохансен
|5
|зщ
|Рагнар Наттестад
|18
|зщ
|Хейни Ватнсдаль
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
|2
|пз
|Мадс Миккельсен
|14
|пз
|Йоан Эдмундссон
Главные тренеры
|Штефан Кунц
|Хакан Эриксон
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Австрия
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Франция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Чехия
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Венгрия
|1
|3
|2
|Германия
|0
|0
|3
|Италия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Англия
|1
|0
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|1
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|1
|1
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|2
|Финляндия
|1
|1
|3
|Румыния
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Черногория
|0
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Норвегия
|1
|3
|3
|Сербия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Словения
|1
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Люксембург
|1
|3
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|1
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Косово
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Северная Ирландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Кипр
|1
|0
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|1
|3
|2
|Молдавия
|1
|3
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
|4
|Андорра
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|1
|3
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Сан-Марино
|1
|0