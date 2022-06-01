Италия - Германия 04 Июня прямая трансляция

Текстовая трансляция

83' Кай Хаверц Хаверц не успел к мячу и наступил на ногу Пеллегрини. Жёлтая карточка.

80' Давид Раум Раум заменил Гнабри.

80' Федерико Димарко Димарко и Побега вышли вместо Тонали и Бираги.

80' Томмазо Побега Двойная замена от Манчини.

80' Алессандро Бастони Бастони за разговоры получил карточку.

79' Мусиала с фланга сделал пас на линию штрафной, Киммих в касание пробил низом — Доннарумма ногой отразил мяч!

77' Немцы после перехвата провели быструю атаку! Хаверц отдал пас к штрафной, Мусиала сделал скидку на Гюндогана, который в касание пробил по воротам — Доннарумма накрыл мяч!

75' Пауза возникла — арбитр отправил команды попить воды.

73' 1:1 Йозуа Киммих ГОЛ! И тут же отыгрались немцы! Хофман по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил в центр, Вернеру помешали пробить, но мяч отскочил к Киммиху, который пробил точно в угол!

70' 1:0 Лоренцо Пеллегрини ГОЛ! Ньонто забежал по правому флангу, обыграл Керера и прострелил во вратарскую! Ньонто оказался один перед воротами и переправил мяч в сетку.

70' Кай Хаверц Хаверц и Гюндоган вышли вместо Мюллера и Горецки.

70' Илкай Гюндоган Двойную замену провёл Флик.

68' Немцы быстро перешли из обороны в атаку. Горецка сделал пас в штрафную, но у Мусиалы не получился удар в касание. Мяч в итоге прикатился в руки Доннарумме.

66' Сандро Тонали Ещё одна карточка — Тонали откровенно прихватил руками рвавшегося в атаку Гнабри.

65' Вильфред Ньонто Ньонто появился на поле вместо Политано.

64' Политано опять сидит на газоне. Будет вынужденная замена у Италии.

62' Алессандро Флоренци Флоренци на эмоциях дал подзатыльник Киммиху и получил «горчичник».

62' Тило Керер Керер сфолил на карточку, ударив Политано по ногам в центре поля.

59' Йонас Хофман Хофман заменил Хенрихса.

59' Джамал Мусиала Мусиала появился на поле вместо Зане.

58' У немцев не получаются выходы из обороны в атаку. Многовато ошибок у команды Флика.

56' Политано рванул по флангу, качнул защитника и пробил из угла штрафной! Мяч пролетел рядом со штангой.

55' Вернер совершил силовой проход по центру! Доннарумма бросился в ноги форварду и забрал мяч.

54' Скамакка подхватил мяч в штрафной и пробил через себя в падении! Нойер начеку.

53' Скамакка по центру рванул в свободную зону и пробил с 25 метров! Мяч улетел выше перекладины.

51' Лоренцо Пеллегрини Пеллегрини в центре поля сбил Мюллера, сорвав контратаку немцев. Жёлтая карточка.

49' Скамакка прорвался по флангу и прострелил во вратарскую, но Тонали не сумел протолкнуть мяч мимо Нойера!

47' Политано совершил рывок по правому флангу и мягко навесил во вратарскую! Скамакка выпрыгнул и пробил головой — мяч пролетел рядом со штангой.

46' Стартовал второй тайм!

45' Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Не удалось командам отличиться — первый тайм прошёл в равной борьбе. Немцы больше владели мячом, но итальянцы довольно остро контратаковали.

42' Немцы заработали штрафной в 27 метрах от ворот. Киммих мягко навесил — Бастони выиграл борьбу и смахнул мяч в сторону.

40' Скамакка активно пошёл в отбор и ударил Киммиха сзади по ногам. Арбитр всё видел.

38' Ответ Германии! Мюллер сделал мягкий заброс в штрафную, Горецка замешкался и пробил в защитника. Гнабри подкараулил отскок и хлёстко приложился — мяч просвистел над перекладиной!

37' Политано с фланга сделал пас к штрафной, Фраттези принял мяч и пробил выше перекладины!

35' Скамакка получил пас перед штрафной, развернулся и пальнул низом в дальний угол! Мяч зацепил штангу и ушёл в сторону.

34' Фраттези убежал по правому флангу, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной! Мяч пролетел мимо створа.

33' Вернер получил пас на ход, продрался по левому флангу, но упустил мяч за лицевую.

32' Политано забежал по правому флангу и сделал пас в штрафную, Фраттези попытался прострелить, но мяч свалился с ноги и отскочил в сторону.

30' Очеденой офсайд у итальянцев. Пеллегрини теперь в нём оказался.

28' Флоренци навесил справа во вратарскую — Нойер спокойно забрал мяч.

27' Гнабри от правого края штрафной прострелил вдоль её линии на Горецку, который нанёс удар в касание выше ворот.

25' Вернер справа вошёл в штрафную и от лицевой линии навесил на Мюллера, удар которого из центра штрафной площади принял на себя Флоренци!

23' Проходит навес из глубины поля на Скамакку, но тот оказывается в офсайде на левом фланге.

21' Кристанте выполнил навес к правому углу штрафной, где Флоренци с трудом добрался до него, но прострелил к воротам — защита справилась.

19' Наконец-то удачно пошли в прессинг итальянцы. Бастони завладел мячом в центре поля, набрал скорость и выполнил передачу чуть левее, на ход Пеллегрини. Прострел Лоренцо вдоль ворот заблокировал защитник, но в любом случае у него офсайд был.

17' Фраттези весьма неудачно пробил со средней дистанции, отправив мяч примерно посередине между воротами и угловым флажком.

15' Гнабри красиво обыгрывает Бираги на дриблинге на правом краю штрафной, прорывается к воротам и бьёт в ближний угол — Доннарумма реагирует и спасает команду!

13' У Зане не получился удар в правый угол с дальней дистанции — мимо ворот полетел мяч, притом с запасом.

11' Вернер с левого фланга сместился в штрафную и прострелил вдоль ворот, но направил мяч за спину Зане.

9' Скамакка по левому флангу прорвался в штрафную, не дав защите догнать себя, и как-то слабо катнул мяч правее ворот. Правда, был он в офсайде и, возможно, успел это понять по ходу атаки.

7' Италия пока практически не переходит на половину поля соперника.

6' Выбивает защита мяч после этого навеса Зане. Вторым темпом проходит навес на Мюллера, тот делает скидку головой — Доннарумма перехватывает мяч в падении.

5' Угловой на правом фланге заработали немцы. Пошла подача от Зане к ближней штанге — Скамакка головой выбил мяч за лицевую.

3' Флоренци уверенно играет в обороне на фланге, выбивая мяч в аут после передачи на Вернера.

1' Поехали! Матч начался.

0' Команды вышли на поле. Звучат национальные гимны.