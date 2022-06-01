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Италия - Германия 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
04 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 1-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Италия
2-й тайм
1 : 1
Германия

  • 51'
    Лоренцо Пеллегрини
  • 62'
    Алессандро Флоренци
  • 66'
    Сандро Тонали
  • 70'
    1:0
    Лоренцо Пеллегрини
  • 80'
    Алессандро Бастони
0'
45'
90'
  • 62'
    Тило Керер
  • 73'
    1:1
    Йозуа Киммих
  • 83'
    Кай Хаверц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Германия, которое состоится 04 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Германия
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
3ИталиязщКристиано Бираги
80'
23ИталиязщАлессандро Бастони
15ИталиязщФранческо Ачерби
7ИталиязщАлессандро Флоренци
8ИталияпзСандро Тонали
80'
16ИталияпзБриан Кристанте
21ИталияпзДавиде Фраттези
10ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
9ИталиянпДжанлука Скамакка
17ИталиянпМаттео Политано
65'
11ИталиянпВильфред Ньонто
65'
13ИталиязщФедерико Димарко
80'
4ИталияпзТоммазо Побега
80'
1ГерманияврМануэль Нойер
5ГерманиязщТило Керер
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
15ГерманиязщНиклас Зюле
17ГерманиязщБенджамин Хенрихс
59'
8ГерманияпзЛеон Горецка
69'
6ГерманияпзЙозуа Киммих
19ГерманияпзЛерой Зане
59'
13ГерманиянпТомас Мюллер
70'
10ГерманиянпСерж Гнабри
80'
9ГерманиянпТимо Вернер
18ГерманияпзЙонас Хофман
59'
14ГерманияпзДжамал Мусиала
59'
21ГерманияпзИлкай Гюндоган
69'
7ГерманияпзКай Хаверц
70'
3ГерманияпзДавид Раум
80'
Запасные
12ИталияврАлессио Краньо
14ИталияврАлекс Мерет
2ИталиязщДавиде Калабрия
19ИталиязщДжанлука Манчини
5ИталиязщЛуис Фелипе
18ИталияпзНиколо Барелла
6ИталияпзСамуэле Риччи
20ИталиянпМаттео Канчелльери
22ИталиянпДжакомо Распадори
22ГерманияврОливер Бауман
12ГерманияврКевин Трапп
4ГерманиязщЖонатан Та
16ГерманиязщЛукас Клостерман
23ГерманиязщНико Шлоттербек
20ГерманияпзЮлиан Брандт
11ГерманиянпЛукас Нмеча
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
15.11.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия0 : 0Германия
02.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/4 финала Германия1 : 1 6 : 5Италия
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия4 : 1Италия
15.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Италия1 : 1Германия
28.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд 1/2 финала Германия1 : 2Италия
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Германия1 : 1Италия
04.07.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд 1/2 финала Германия0 : 2 ДВИталия
Текстовая трансляция
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83'
 
Кай Хаверц
Хаверц не успел к мячу и наступил на ногу Пеллегрини. Жёлтая карточка.
80'
 
Давид Раум
Раум заменил Гнабри.
80'
 
Федерико Димарко
Димарко и Побега вышли вместо Тонали и Бираги.
80'
 
Томмазо Побега
Двойная замена от Манчини.
80'
 
Алессандро Бастони
Бастони за разговоры получил карточку.
79'
Мусиала с фланга сделал пас на линию штрафной, Киммих в касание пробил низом — Доннарумма ногой отразил мяч!
77'
Немцы после перехвата провели быструю атаку! Хаверц отдал пас к штрафной, Мусиала сделал скидку на Гюндогана, который в касание пробил по воротам — Доннарумма накрыл мяч!
75'
Пауза возникла — арбитр отправил команды попить воды.
73'
1:1
Йозуа Киммих
ГОЛ! И тут же отыгрались немцы! Хофман по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил в центр, Вернеру помешали пробить, но мяч отскочил к Киммиху, который пробил точно в угол!
70'
1:0
Лоренцо Пеллегрини
ГОЛ! Ньонто забежал по правому флангу, обыграл Керера и прострелил во вратарскую! Ньонто оказался один перед воротами и переправил мяч в сетку.
70'
 
Кай Хаверц
Хаверц и Гюндоган вышли вместо Мюллера и Горецки.
70'
 
Илкай Гюндоган
Двойную замену провёл Флик.
68'
Немцы быстро перешли из обороны в атаку. Горецка сделал пас в штрафную, но у Мусиалы не получился удар в касание. Мяч в итоге прикатился в руки Доннарумме.
66'
 
Сандро Тонали
Ещё одна карточка — Тонали откровенно прихватил руками рвавшегося в атаку Гнабри.
65'
 
Вильфред Ньонто
Ньонто появился на поле вместо Политано.
64'
Политано опять сидит на газоне. Будет вынужденная замена у Италии.
62'
 
Алессандро Флоренци
Флоренци на эмоциях дал подзатыльник Киммиху и получил «горчичник».
62'
 
Тило Керер
Керер сфолил на карточку, ударив Политано по ногам в центре поля.
59'
 
Йонас Хофман
Хофман заменил Хенрихса.
59'
 
Джамал Мусиала
Мусиала появился на поле вместо Зане.
58'
У немцев не получаются выходы из обороны в атаку. Многовато ошибок у команды Флика.
56'
Политано рванул по флангу, качнул защитника и пробил из угла штрафной! Мяч пролетел рядом со штангой.
55'
Вернер совершил силовой проход по центру! Доннарумма бросился в ноги форварду и забрал мяч.
54'
Скамакка подхватил мяч в штрафной и пробил через себя в падении! Нойер начеку.
53'
Скамакка по центру рванул в свободную зону и пробил с 25 метров! Мяч улетел выше перекладины.
51'
 
Лоренцо Пеллегрини
Пеллегрини в центре поля сбил Мюллера, сорвав контратаку немцев. Жёлтая карточка.
49'
Скамакка прорвался по флангу и прострелил во вратарскую, но Тонали не сумел протолкнуть мяч мимо Нойера!
47'
Политано совершил рывок по правому флангу и мягко навесил во вратарскую! Скамакка выпрыгнул и пробил головой — мяч пролетел рядом со штангой.
46'
Стартовал второй тайм!
45'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Не удалось командам отличиться — первый тайм прошёл в равной борьбе. Немцы больше владели мячом, но итальянцы довольно остро контратаковали.
42'
Немцы заработали штрафной в 27 метрах от ворот. Киммих мягко навесил — Бастони выиграл борьбу и смахнул мяч в сторону.
40'
Скамакка активно пошёл в отбор и ударил Киммиха сзади по ногам. Арбитр всё видел.
38'
Ответ Германии! Мюллер сделал мягкий заброс в штрафную, Горецка замешкался и пробил в защитника. Гнабри подкараулил отскок и хлёстко приложился — мяч просвистел над перекладиной!
37'
Политано с фланга сделал пас к штрафной, Фраттези принял мяч и пробил выше перекладины!
35'
Скамакка получил пас перед штрафной, развернулся и пальнул низом в дальний угол! Мяч зацепил штангу и ушёл в сторону.
34'
Фраттези убежал по правому флангу, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной! Мяч пролетел мимо створа.
33'
Вернер получил пас на ход, продрался по левому флангу, но упустил мяч за лицевую.
32'
Политано забежал по правому флангу и сделал пас в штрафную, Фраттези попытался прострелить, но мяч свалился с ноги и отскочил в сторону.
30'
Очеденой офсайд у итальянцев. Пеллегрини теперь в нём оказался.
28'
Флоренци навесил справа во вратарскую — Нойер спокойно забрал мяч.
27'
Гнабри от правого края штрафной прострелил вдоль её линии на Горецку, который нанёс удар в касание выше ворот.
25'
Вернер справа вошёл в штрафную и от лицевой линии навесил на Мюллера, удар которого из центра штрафной площади принял на себя Флоренци!
23'
Проходит навес из глубины поля на Скамакку, но тот оказывается в офсайде на левом фланге.
21'
Кристанте выполнил навес к правому углу штрафной, где Флоренци с трудом добрался до него, но прострелил к воротам — защита справилась.
19'
Наконец-то удачно пошли в прессинг итальянцы. Бастони завладел мячом в центре поля, набрал скорость и выполнил передачу чуть левее, на ход Пеллегрини. Прострел Лоренцо вдоль ворот заблокировал защитник, но в любом случае у него офсайд был.
17'
Фраттези весьма неудачно пробил со средней дистанции, отправив мяч примерно посередине между воротами и угловым флажком.
15'
Гнабри красиво обыгрывает Бираги на дриблинге на правом краю штрафной, прорывается к воротам и бьёт в ближний угол — Доннарумма реагирует и спасает команду!
13'
У Зане не получился удар в правый угол с дальней дистанции — мимо ворот полетел мяч, притом с запасом.
11'
Вернер с левого фланга сместился в штрафную и прострелил вдоль ворот, но направил мяч за спину Зане.
9'
Скамакка по левому флангу прорвался в штрафную, не дав защите догнать себя, и как-то слабо катнул мяч правее ворот. Правда, был он в офсайде и, возможно, успел это понять по ходу атаки.
7'
Италия пока практически не переходит на половину поля соперника.
6'
Выбивает защита мяч после этого навеса Зане. Вторым темпом проходит навес на Мюллера, тот делает скидку головой — Доннарумма перехватывает мяч в падении.
5'
Угловой на правом фланге заработали немцы. Пошла подача от Зане к ближней штанге — Скамакка головой выбил мяч за лицевую.
3'
Флоренци уверенно играет в обороне на фланге, выбивая мяч в аут после передачи на Вернера.
1'
Поехали! Матч начался.
0'
Команды вышли на поле. Звучат национальные гимны.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Италия — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Австрия1 3
2 Дания1 3
3 Франция1 0
4
Зона вылета
Хорватия1 0
Лига A. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Чехия1 3
2 Португалия1 1
3 Испания1 1
4
Зона вылета
Швейцария1 0
Лига A. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Венгрия1 3
2 Германия0 0
3 Италия0 0
4
Зона вылета
Англия1 0
Лига A. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
1/2 финала
Нидерланды1 3
2 Польша1 3
3 Уэльс1 0
4
Зона вылета
Бельгия1 0
Лига B. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Армения1 3
2 Украина0 0
3 Шотландия0 0
4
Зона вылета
Ирландия1 0
Лига B. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Исландия1 1
2 Израиль1 1
3 Албания0 0
4
Зона вылета
Россия0 0
Лига B. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Босния и Герцеговина1 1
2 Финляндия1 1
3 Румыния0 0
4
Зона вылета
Черногория0 0
Лига B. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Швеция1 3
2 Норвегия1 3
3 Сербия1 0
4
Зона вылета
Словения1 0
Лига C. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Люксембург1 3
2 Турция0 0
3 Фарерские острова0 0
4
Зона вылета
Литва1 0
Лига C. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Косово1 3
2 Греция1 3
3 Северная Ирландия1 0
4
Зона вылета
Кипр1 0
Лига C. Группа 3
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Казахстан1 3
2 Словакия1 3
3 Беларусь1 0
4
Зона вылета
Азербайджан1 0
Лига C. Группа 4
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Грузия1 3
2 Северная Македония1 1
3 Болгария1 1
4
Зона вылета
Гибралтар1 0
Лига D. Группа 1
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Латвия1 3
2 Молдавия1 3
3 Лихтенштейн1 0
4 Андорра1 0
Лига D. Группа 2
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Эстония1 3
2 Мальта0 0
3 Сан-Марино1 0

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