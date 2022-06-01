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Сербия - Словения 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
05 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Сербия
Словения

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сербия - Словения, которое состоится 05 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сербия
      Словения
      Главные тренеры
      Сербия Драган Стойкович
      Словения Матьяж Кек
      История личных встреч
      11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. Тур 12 Словения1 : 0Сербия
      07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. Тур 2 Сербия1 : 1Словения
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Австрия1 3
      2 Дания1 3
      3 Франция1 0
      4
      Зона вылета
      		Хорватия1 0
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Чехия1 3
      2 Португалия1 1
      3 Испания1 1
      4
      Зона вылета
      		Швейцария1 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Германия0 0
      2 Венгрия0 0
      3 Англия0 0
      4
      Зона вылета
      		Италия0 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды1 3
      2 Польша1 3
      3 Уэльс1 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия1 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения1 3
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия1 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия1 1
      2 Израиль1 1
      3 Албания0 0
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Румыния0 0
      2 Черногория0 0
      3 Финляндия0 0
      4
      Зона вылета
      		Босния и Герцеговина0 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Швеция1 3
      2 Норвегия1 3
      3 Сербия1 0
      4
      Зона вылета
      		Словения1 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Люксембург0 0
      2 Турция0 0
      3 Фарерские острова0 0
      4
      Зона вылета
      		Литва0 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Косово1 3
      2 Греция1 3
      3 Северная Ирландия1 0
      4
      Зона вылета
      		Кипр1 0
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан1 3
      2 Словакия1 3
      3 Беларусь1 0
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан1 0
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия1 3
      2 Северная Македония1 1
      3 Болгария1 1
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар1 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия1 3
      2 Молдавия1 3
      3 Лихтенштейн1 0
      4 Андорра1 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония1 3
      2 Мальта0 0
      3 Сан-Марино1 0

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