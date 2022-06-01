Косово - Греция 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
05 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Греция, которое состоится 05 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Косово
Греция
Главные тренеры
|Примож Глиха
|Густаво Пойет
История личных встреч
|14.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 10
|1 : 1
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. Тур 5
|1 : 1
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 4
|0 : 0
|06.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 2
|1 : 2
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Австрия
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Франция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Чехия
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Германия
|0
|0
|2
|Венгрия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|0
|0
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|1
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|1
|1
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Румыния
|0
|0
|2
|Черногория
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Норвегия
|1
|3
|3
|Сербия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Словения
|1
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
|2
|Турция
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|0
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Косово
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Северная Ирландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Кипр
|1
|0
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|1
|3
|2
|Молдавия
|1
|3
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
|4
|Андорра
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|1
|3
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Сан-Марино
|1
|0