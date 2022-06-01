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Косово - Греция 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
05 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия);
Косово
Греция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Греция, которое состоится 05 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Косово
      Греция
      Главные тренеры
      Словения Примож Глиха
      Уругвай Густаво Пойет
      История личных встреч
      14.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 10 Греция1 : 1Косово
      05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 5 Косово1 : 1Греция
      14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 4 Греция0 : 0Косово
      06.09.2020 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 2 Косово1 : 2Греция
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Австрия1 3
      2 Дания1 3
      3 Франция1 0
      4
      Зона вылета
      		Хорватия1 0
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Чехия1 3
      2 Португалия1 1
      3 Испания1 1
      4
      Зона вылета
      		Швейцария1 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Германия0 0
      2 Венгрия0 0
      3 Англия0 0
      4
      Зона вылета
      		Италия0 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды1 3
      2 Польша1 3
      3 Уэльс1 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия1 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения1 3
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия1 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия1 1
      2 Израиль1 1
      3 Албания0 0
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Румыния0 0
      2 Черногория0 0
      3 Финляндия0 0
      4
      Зона вылета
      		Босния и Герцеговина0 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Швеция1 3
      2 Норвегия1 3
      3 Сербия1 0
      4
      Зона вылета
      		Словения1 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Люксембург0 0
      2 Турция0 0
      3 Фарерские острова0 0
      4
      Зона вылета
      		Литва0 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Косово1 3
      2 Греция1 3
      3 Северная Ирландия1 0
      4
      Зона вылета
      		Кипр1 0
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан1 3
      2 Словакия1 3
      3 Беларусь1 0
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан1 0
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия1 3
      2 Северная Македония1 1
      3 Болгария1 1
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар1 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия1 3
      2 Молдавия1 3
      3 Лихтенштейн1 0
      4 Андорра1 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония1 3
      2 Мальта0 0
      3 Сан-Марино1 0

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