Перу - Новая Зеландия 05 Июня прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
05 Июня 2022 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Новая Зеландия, которое состоится 05 Июня 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Новая Зеландия
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Дэнни Хэй
История личных встреч
|16.11.2017
|ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф
|Межконтинентальный плей-офф
|2 : 0
|11.11.2017
|ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф
|Межконтинентальный плей-офф
|0 : 0