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Перу - Новая Зеландия 05 Июня прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
05 Июня 2022 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Перу
Новая Зеландия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Новая Зеландия, которое состоится 05 Июня 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Перу
      Новая Зеландия
      Главные тренеры
      Аргентина Рикардо Гарека
      Новая Зеландия Дэнни Хэй
      История личных встреч
      16.11.2017 ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф Межконтинентальный плей-офф Перу2 : 0Новая Зеландия
      11.11.2017 ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф Межконтинентальный плей-офф Новая Зеландия0 : 0Перу

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