Аргентина - Эстония 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
05 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эстония, которое состоится 05 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Эстония
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Томас Хеберли