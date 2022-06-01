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Украина U21 - Северная Македония U21 05 Июня прямая трансляция

05 Июня 2022 года в 20:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8
Украина U21
Северная Македония U21

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Северная Македония U21, которое состоится 05 Июня 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Украина U21
      Северная Македония U21
      Главные тренеры
      Украина Руслан Петрович Ротань
      Северная Македония Драган Канатларовски
      История личных встреч
      11.11.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Северная Македония U211 : 1Украина U21
      27.05.2016 U21 ЧЕ-2017 Группа 3 Украина U210 : 2Северная Македония U21
      05.09.2015 U21 ЧЕ-2017 Группа 3 Северная Македония U211 : 0Украина U21
      Турнирная таблица
      Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Хорватия U219 19
      2
      Плей-офф
      		Норвегия U218 18
      3 Финляндия U218 16
      4 Австрия U2110 16
      5 Азербайджан U218 7
      6 Эстония U219 0
      Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Германия U219 24
      2
      Плей-офф
      		Польша U219 18
      3 Израиль U219 16
      4 Венгрия U219 11
      5 Латвия U219 7
      6 Сан-Марино U219 1
      Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Испания U219 24
      2
      Плей-офф
      		Россия U216 15
      3 Словакия U219 15
      4 Мальта U218 6
      5 Литва U218 6
      6 Северная Ирландия U218 6
      Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Португалия U218 22
      2
      Плей-офф
      		Греция U218 17
      3 Исландия U218 12
      4 Беларусь U219 12
      5 Кипр U218 8
      6 Лихтенштейн U219 0
      Группа 5
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Нидерланды U218 20
      2
      Плей-офф
      		Швейцария U218 19
      3 Молдавия U219 11
      4 Болгария U218 9
      5 Уэльс U218 8
      6 Гибралтар U217 0
      Группа 6
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Швеция U219 17
      2
      Плей-офф
      		Италия U217 17
      3 Ирландия U218 16
      4 Босния и Герцеговина U2110 11
      5 Черногория U218 8
      6 Люксембург U218 1
      Группа 7
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Англия U217 19
      2
      Плей-офф
      		Чехия U219 19
      3 Словения U218 10
      4 Албания U218 9
      5 Косово U217 8
      6 Андорра U217 0
      Группа 8
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Франция U218 22
      2
      Плей-офф
      		Украина U217 16
      3 Сербия U219 11
      4 Фарерские острова U219 9
      5 Северная Македония U219 9
      6 Армения U218 3
      Группа 9
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Бельгия U217 19
      2
      Плей-офф
      		Дания U216 13
      3 Турция U216 7
      4 Шотландия U216 5
      5 Казахстан U217 1

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