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Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
05 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Финал - Восток. 3-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 05 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Тампа
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Нью-Йорк
      Главные тренеры
      Канада Джон Купер
      Канада Жерар Галлан
      История личных встреч
      04.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
      02.06.2022 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Нью-Йорк Рейнджерс6 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
      20.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
      02.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
      01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
      15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг9 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
      28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
      03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
      11.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      4 : 2
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      3 : 2
      4
      3
      24
      20
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      3 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      2 : 5
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      7 : 3
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      4 : 3
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      4 : 3 ОТ
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      3
      4
      24
      23
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      3 : 4 ОТ
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 2
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 4
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      7 : 2
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      5 : 3
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 5
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      4 : 3 ОТ
      4
      3
      28
      29
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      2 : 4
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      6 : 1
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      2 : 3 ОТ
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      5 : 3
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      3 : 4 ОТ
      4
      2
      20
      19
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      6 : 2
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      1 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 2
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      5 : 1
      2
      4
      16
      22
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      6 : 0
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 8
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 0
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      4 : 5 ОТ
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      2 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      2 : 0
      4
      3
      27
      17
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      7 : 2
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      2 : 1 ОТ
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 7
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 5
      4
      0
      21
      9
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      1 : 0
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      0 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      1 : 4
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 1
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      4 : 2
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      3 : 2 ОТ
      4
      3
      15
      14
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
      		 Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 4
      Флорида Пантерз
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      1 : 2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      5 : 1
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Флорида Пантерз
      2 : 0
      0
      4
      3
      13
      SFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 1 ОТ
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 0
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      3 : 1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      4 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 1
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Каролина Харрикейнз
      5 : 2
      Каролина Харрикейнз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      2 : 6
      3
      4
      13
      20
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      3 : 2 ОТ
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      1 : 4
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      2 : 5
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      3 : 6
      Колорадо Эвеланш
      Сент-Луис Блюз
      4 : 5 ОТ
      Сент-Луис Блюз
      Колорадо Эвеланш
      2 : 3
      4
      2
      22
      18
      SFW2
      		 Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      9 : 6
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      3 : 5
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      4 : 1
      Эдмонтон Ойлерз
      Калгари Флэймз
      5 : 3
      Калгари Флэймз
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 5 ОТ
      1
      4
      20
      25
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      6 : 2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      3 : 2
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      05.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      08.06
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      10.06
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Нью-Йорк Рейнджерс
      12.06
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      15.06
      2
      0
      9
      4
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
      		 Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      8 : 6
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      4 : 0
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      05.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      07.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      09.06
      Эдмонтон Ойлерз
      Колорадо Эвеланш
      11.06
      Колорадо Эвеланш
      Эдмонтон Ойлерз
      13.06
      2
      0
      12
      6
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

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